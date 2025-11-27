Punta Arenas,
27 de noviembre de 2025

ISL INSTALA IMPORTANCIA DE CONOCER EL SEGURO ESCOLAR EN LA COMUNA DE PORVENIR

​La directora del Instituto de Seguridad Laboral (ISL), Marilyn Cárdenas, desarrolló una interesante charla con trabajadoras y trabajadores de organizaciones como el Hospital provincial, comunidades educativas, funcionarias de Junji, entre otros, para dar a conocer los procedimientos de atención en caso de accidentes escolares.

​En el marco de un nuevo despliegue que desarrolla esta semana el ministerio del Trabajo y Previsión Social en la provincia de Tierra del Fuego, el día de ayer, el Instituto de Seguridad Laboral (ISL), realizó una capacitación sobre el Seguro Escolar a las y los trabajadores de diferentes instituciones locales para difundir los procedimientos de denuncia y atención en caso de accidentes escolares.

 
La instancia, liderada por la directora regional del ISL, Marilyn Cárdenas, contó con la presencia de la seremi del Trabajo, Jessica Bengoa, además de representantes del Hospital de Porvenir, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) y de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) de la provincia, entre otros actores presentes, alcanzando una asistencia de más de 40 personas presentes interesadas en saber sobre el Seguro Escolar.

 
La seremi explicó por qué resulta tan importante dar a conocer este seguro a la comunidad y realizar este despliegue, destacando la labor que ha desarrollado el ISL en esta misión.

 
“Primero, destacar la labor que ha llevado adelante el ISL y su equipo, en especial, su directora, porque ha hecho un despliegue por las diferentes comunas de nuestra región con la intención de poder dar a conocer el seguro escolar y, principalmente, generar un intercambio con distintas instituciones que, en este caso estuvieron representadas con la presencia del Slep, de Junjji, también del mismo hospital. La idea de esto es dar a conocer el seguro, pero al mismo tiempo, dar respuesta, porque hay muchas dudas sobre su implementación. Por tanto, fue una jornada muy fructífera y positiva para todos los participantes”, destacó Bengoa.

 
Por su parte, la directora del ISL, señaló que: “Estamos muy agradecidos por la recepción que tuvimos en Porvenir con respecto al Seguro Escolar. Hemos tenido una muy buena acogida de parte de la dirección del Hospital de Porvenir, con quienes en conjunto hemos potenciado relevar la información del seguro escolar para las comunidades educativas. Es muy importante la comunicación que debe existir entre los distintos actores que interactúan con respecto al seguro. Fue una jornada muy provechosa y con eso empezamos a cerrar nuestro trabajo anual para articular toda la información y difusión con todos los hospitales de la región de Magallanes”.

 
Juan Ramón Castillo, coordinador provincial del Slep en Tierra del Fuego, recalcó que conocer sobre este seguro resulta una necesidad para los establecimientos educacionales y los estudiantes y sus familias.

 
“Es importante para nosotros, ya que nuestros establecimientos estuvieron presentes interiorizándose un poco más sobre el Seguro Escolar. Siempre existen dudas sobre los procedimientos, sobre todo entre nuestros apoderados, por eso es muy bueno que ellos puedan conocer la cobertura del seguro, como acceder a él y en esto es muy importante el trabajo del ISL sobre todo en las provincias que están más alejadas de la capital”, señaló.

 
“El llamado a los padres, a los docentes es que conozcan este Seguro Escolar, que averiguen a través de redes sociales, a través de la página web del ISL y que los establecimientos también lo puedan difundir y agregar dentro de sus protocolos”, agregó Castillo.

 
Por su parte, Adaira Fhermann Vargas, directora del Hospital de Porvenir, expresó que “en el marco de un trabajo colaborativo que tuvimos junto al ISL y como hospital, compartimos una jornada en la que tuvimos la oportunidad de informar a los equipos educacionales y también funcionarios del hospital del Porvenir como opera el seguro escolar en caso de accidentes de los estudiantes. Fue una actividad muy enriquecedora, ya que los participantes pudieron resolver todas las dudas desde el ámbito de educación y de salud y esperamos seguir trabajando para fortalecer el conocimiento de apoderados, de los estudiantes y de los equipos de salud para otorgar este derecho a la comunidad”.




LP 8

MÁS DE 2 MIL 500 PERSONAS DISFRUTARON LAS FINALES DE LA LIGA DEPORTIVA ESCOLAR

veroaguilar

VERÓNICA AGUILAR PROPONE CREAR UN SISTEMA INCLUSIVO POST ESCOLAR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PRESIDENTE GABRIEL BORIC ENCABEZA INICIO DE OBRAS DE LA II ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MULTIPROPÓSITO EN PUERTO WILLIAMS

​El mandatario participó del hito que marca el comienzo de las obras de la segunda etapa de la iniciativa, que tiene por objetivo mejorar la capacidad de la ciudad austral de atender el tránsito marítimo por el Canal Beagle, considerando tanto naves científicas como de turismo.

​El mandatario participó del hito que marca el comienzo de las obras de la segunda etapa de la iniciativa, que tiene por objetivo mejorar la capacidad de la ciudad austral de atender el tránsito marítimo por el Canal Beagle, considerando tanto naves científicas como de turismo.

pdteinfraestructurawilliams
IMPULSADO POR EL MINISTERIO DE ENERGÍA: ESTUDIO BUSCARÁ FORTALECER MODELO FORMATIVO-LABORAL PARA LA INDUSTRIA DEL HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

IMPULSADO POR EL MINISTERIO DE ENERGÍA: ESTUDIO BUSCARÁ FORTALECER MODELO FORMATIVO-LABORAL PARA LA INDUSTRIA DEL HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES

COMUNIDAD EDUCATIVA DE ESCUELA PUNTA DELGADA REALIZÓ VISITA PATRIMONIAL AL FARO CABO POSESIÓN EN ESTRECHO DE MAGALLANES

CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PRESUPUESTO 2026 DE PUNTA ARENAS

