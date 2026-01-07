“SIN NINGUNA DUDA...”: INFLUENCER ESPAÑOL QUEDA IMPACTADO Y REVELA POR QUÉ CHILE SUPERA A TODA LATINOAMÉRICA

Un video del influencer español Gonzalo Sans, conocido en redes sociales como @gonzzalo_sans, se volvió viral tras asegurar que Chile destaca por sobre todos los países de Latinoamérica en dos aspectos clave: la educación vial y la calidad de su infraestructura.

El registro, grabado durante su paso por Punta Arenas, acumula cerca de 100 mil reproducciones y más de 7.500 “me gusta”, generando amplio debate entre usuarios chilenos y extranjeros.

“Sin ninguna duda, Chile destaca en dos cosas frente a todos los países de Latinoamérica”, afirma Sans en el video. En primer lugar, resalta la educación vial, destacando que los conductores respetan a los peatones, no abusan de la bocina y mantienen una convivencia ordenada en las calles.

“Aquí la gente deja pasar, no se ponen locos con la bocina. Es como un oasis dentro de Latinoamérica”, señala.

El segundo punto que subraya es el estado de las veredas y carreteras, las que califica como “increíbles”. “Tienen todo el pasillo en perfecto estado”, comenta, utilizando una expresión que generó múltiples reacciones, bromas y respuestas en los comentarios. “Me rindo a los pies de Chile en cuanto a educación vial e infraestructuras. Son maravillosas”, agrega.

La publicación desató una avalancha de comentarios, muchos de ellos destacando a Punta Arenas como una de las ciudades más limpias y ordenadas del país, mientras otros matizaron que la realidad puede variar según la zona, mencionando diferencias entre el norte, centro y sur de Chile.

Pese a las discrepancias, el video reforzó una percepción positiva del país en redes sociales, instalando nuevamente el debate sobre qué aspectos diferencian a Chile dentro del contexto latinoamericano y cómo estas comparaciones impactan en la imagen país en plataformas digitales.

Puedes ver sus videos aquí:







Fuente: adnradio.cl



​



​

