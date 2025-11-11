TABSA FORTALECE ITINERARIOS PARA ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS

Dos cruces adicionales realizará el ferry Pathagon de TABSA entre Punta Arenas y Porvenir este domingo 16 de noviembre con el propósito de facilitar el desplazamiento de electores que deban trasladarse para emitir su sufragio en las elecciones presidenciales y parlamentarias.

De esta forma, se informó desde la empresa, el ferry zarpará desde Tres Puentes a las 9.30 horas y a las 16.30 horas, mientras que desde Bahía Chilota lo hará desde las 12.00 horas y 19.00 horas. Se recordó además que los pasajes pueden ser adquiridos desde tabsa.cl y de la aplicación Tabsa App.

Se indicó también que, como alternativa, se puede utilizar el servicio de cruce marítimo en Primera Angostura desde las 8.30 horas, cuyos pasajes también pueden ser adquiridos en forma remota. El estado del cruce puede ser revisado en tabsa.cl/estadodecruce, redes sociales y FM Angostura 104.5 MhZ.

