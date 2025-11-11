Punta Arenas,
11 de noviembre de 2025

TABSA FORTALECE ITINERARIOS PARA ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS

Comunicado de prensa.

tabsaelecciones

Dos cruces adicionales realizará el ferry Pathagon de TABSA entre Punta Arenas y Porvenir este domingo 16 de noviembre con el propósito de facilitar el desplazamiento de electores que deban trasladarse para emitir su sufragio en las elecciones presidenciales y parlamentarias.

De esta forma, se informó desde la empresa, el ferry zarpará desde Tres Puentes a las 9.30 horas y a las 16.30 horas, mientras que desde Bahía Chilota lo hará desde las 12.00 horas y 19.00 horas. Se recordó además que los pasajes pueden ser adquiridos desde tabsa.cl y de la aplicación Tabsa App.

Se indicó también que, como alternativa, se puede utilizar el servicio de cruce marítimo en Primera Angostura desde las 8.30 horas, cuyos pasajes también pueden ser adquiridos en forma remota. El estado del cruce puede ser revisado en tabsa.cl/estadodecruce, redes sociales y FM Angostura 104.5 MhZ.


MAGALLANES Y ANTOFAGASTA, LAS ZONAS QUE CONCENTRAN EL 57% DE LA INVERSIÓN A NIVEL NACIONAL

​La transición energética le ha dado protagonismo a la región austral del país, similar a lo que ocurre con la minería en el norte. En tanto, los menores registros están en Aysén, La Araucanía y Los Ríos. Expertos ahondan en estas cifras y delinean las complejidades para impulsar proyectos.

DIRECTOR REGIONAL DEL SBAP MAGALLANES INICIA VISITAS TÉCNICAS POR ÁREAS PROTEGIDAS DE LA REGIÓN

FÓRMULA DE LA CIFRA REPARTIDORA: EL ROL DE LA "CARTA FUERTE" Y LA COMPETENCIA EN DUPLAS EN LA PARLAMENTARIA

DIRECTOR REGIONAL DEL SBAP MAGALLANES INICIA VISITAS TÉCNICAS POR ÁREAS PROTEGIDAS DE LA REGIÓN

REALIZAN CONGRESO REGIONAL DEL PROGRAMA DE INDAGACIÓN CIENTÍFICA PARA LA EDUCACIÓN EN CIENCIAS

EL AMIGO DE LA FAMILIA

LA EDUCACIÓN PARVULARIA AVANZA CON UN NUEVO JARDÍN INFANTIL EN RENCA

WhatsApp Image 2025-11-07 at 16