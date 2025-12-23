GOBIERNO REFUERZA LA SEGURIDAD INCLUSO EN LOS TERRITORIOS MÁS AUSTRALES CON INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TELEVIGILANCIA

​El fortalecimiento de la seguridad pública ha sido una prioridad del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, con una clara orientación a la descentralización de recursos y al fortalecimiento de capacidades locales en todas las regiones del país. En Magallanes y la Antártica Chilena, este compromiso se traduce en inversiones concretas que llegan a cada provincia, reconociendo las particularidades territoriales y las necesidades específicas de sus comunidades. Un ejemplo de ello es la reciente instalación del sistema de televigilancia en la comuna de Cabo de Hornos, en Puerto Williams, una de las localidades más australes del mundo.

La iniciativa, financiada a través del Programa de gobierno perteneciente a la SUBDERE sobre Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal del Fondo de Desarrollo Local, área de Mejoramiento de la Seguridad Ciudadana, consideró una inversión de más de $74 millones de pesos y permitió la implementación de una red de cinco cámaras de vigilancia con cobertura 360°, ubicadas estratégicamente según criterios de vulnerabilidad y análisis de espacios públicos. El sistema es monitoreado desde dependencias municipales y cuenta además con una cámara espejo en la Cuarta Comisaría de Carabineros de Puerto Williams, fortaleciendo la coordinación interinstitucional y el apoyo a los procesos investigativos.

El seremi de Gobierno, Andro Mimica, destacó que “quiero resaltar el trabajo en conjunto liderado en este caso por el alcalde de la comuna de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, con la Subsecretaría de Prevención del Delito, la SUBDERE y Carabineros. Cuando se trabaja en equipo, lo que se ve es el beneficio directo para las y los habitantes de Puerto Williams. Hoy contamos con las primeras cinco cámaras que permiten también a la Fiscalía avanzar en sus procesos investigativos y entregar mayor seguridad a la comunidad”. La autoridad agregó que este avance se suma a otras acciones impulsadas por el Gobierno en la comuna, como la entrega de la primera camioneta de seguridad, dando inicio a procesos que antes no existían en materia de prevención.

Desde Carabineros, el capitán Manuel Roa, comisario subrogante de la Cuarta Comisaría de Puerto Williams, valoró el impacto operativo del sistema, señalando que las cámaras “son una herramienta fundamental para nuestro trabajo de monitoreo, ya que están ubicadas en sectores céntricos y nos permiten verificar actividades asociadas a incivilidades como el consumo de alcohol en la vía pública. Además, han sido de gran utilidad como medios de prueba en causas ya informadas al Ministerio Público y cumplen un rol disuasivo, ya que la comunidad conoce su ubicación y ajusta su comportamiento”.

Por su parte, la alcaldesa subrogante de la comuna, Johanna Cárdenas Vargas, explicó que “el proyecto de instalación del sistema de televigilancia en Puerto Williams nació desde la gestión municipal del alcalde Patricio Fernández, en colaboración con el trabajo comunitario que se realiza de forma permanente con la Cuarta Comisaría de Carabineros y el Área de Seguridad Pública del municipio. A través de un proceso interno se lograron identificar los puntos críticos que requerían con mayor urgencia este tipo de tecnología para la ciudad”.

Estos avances reflejan un cambio de enfoque en la política de seguridad pública: uno que entiende que la prevención y la protección no pueden concentrarse solo en las grandes ciudades. La llegada de recursos, tecnología y coordinación institucional a comunas como Puerto Williams demuestra que la seguridad es un derecho que debe garantizarse en todo el territorio. En Magallanes, el Gobierno ha dado pasos concretos para que incluso las localidades más apartadas cuenten con herramientas modernas y efectivas, reafirmando que la descentralización no es solo un discurso, sino una política pública en ejecución.









