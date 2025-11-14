Punta Arenas,
14 de noviembre de 2025

BUENAS NOTICIAS PARA MAGALLANES: SUBDERE APRUEBA IMPORTANTES RECURSOS PARA LAS COMUNAS DE PUNTA ARENAS, PUERTO NATALES, PRIMAVERA Y TIMAUKEL

​En una reunión encabezada por la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, Francisca Perales, junto al Delegado Presidencial Regional José Ruiz Pivcevic, se anunciaron millonarias inversiones en proyectos clave que mejorarán la calidad de vida de las y los magallánicos.

Subdere 1

​Este miércoles 13 de noviembre, en dependencias de la Delegación Presidencial Regional, se llevó a cabo una importante reunión encabezada por la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), Francisca Perales, junto al Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic, y con la participación de la Jefa de Unidad Regional Subdere, Daniela Panicucci, la alcaldesa de Puerto Natales, Ana Mayorga, y el alcalde de Timaukel, Luis Barría.

 
El encuentro permitió entregar buenas noticias para la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, con la aprobación de una importante cartera de proyectos que beneficiará directamente a las comunas de Punta Arenas, Primavera, Puerto Natales y Timaukel.

 
El Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic, destacó que esta gestión fue fruto de un trabajo conjunto gestionado semanas atrás en Santiago: “Tenemos muy buenas noticias para la región. Logramos destrabar alrededor de 560 millones de pesos en proyectos para cuatro comunas. En Punta Arenas se financiará la iluminación peatonal de calle Mardones y calle Los Generales, por cerca de 200 millones. En Puerto Natales, se aprobaron obras de contención para el vertedero, por casi 300 millones. Y en Timaukel, se asignaron 50 millones para la habilitación de un pozo y alcantarillado en Pampa Guanaco, además de 20 millones para el complejo de Bahía Azul en la comuna de Primavera. Son recursos que llegan a fortalecer el desarrollo local y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”, señaló.

 
Por su parte, la Subsecretaria Francisca Perales subrayó la relevancia del trabajo colaborativo con los municipios: “Siempre en mis visitas a regiones busco reunirme con alcaldes y alcaldesas para revisar las iniciativas que tenemos en conjunto. Hoy vimos carteras de proyectos muy importantes: en Timaukel, la ampliación de proyectos de alcantarillado y generadores para Pampa Guanaco; y en Natales, las obras necesarias para el cierre del vertedero municipal. Además, vamos a financiar dos proyectos de luminarias en Punta Arenas y una iniciativa de tenencia responsable de animales de compañía. Son inversiones que impactan directamente en la vida cotidiana de las personas”.

 
La alcaldesa de Puerto Natales, Ana Mayorga, valoró el apoyo permanente de Subdere y la gestión del Delegado Presidencial: “Estamos muy contentos y agradecidos. Hemos sentido un apoyo constante de Subdere a nivel nacional y regional. Hoy recibimos financiamiento que nos permitirá cerrar el vertedero de Puerto Natales y avanzar hacia un relleno sanitario, además de otros proyectos que cambian la vida de las personas: iluminación, bacheo, mejoramiento de calles, casetas sanitarias y alumbrado público. Agradezco esta instancia y la posibilidad de seguir creciendo con nuevas iniciativas”.

 
Desde la comuna de Timaukel, el alcalde Luis Barría destacó el impacto de las inversiones y la colaboración entre distintos niveles del Estado: “Me pareció muy positiva la reunión. Estábamos pidiendo una ampliación de recursos para agua potable y alcantarillado, y nos van a asignar. Ha sido tremendo el desarrollo que ha tenido Pampa Guanaco en los últimos años. Hemos sido unos privilegiados con los recursos del Gobierno Central y Regional. Somos un ejemplo de trabajo conjunto, porque cuando se dejan de lado las ideologías y se trabaja por la gente, los resultados se ven”.
La reunión culminó con el compromiso de continuar fortaleciendo la coordinación entre Gobierno Central, Subdere, Delegación Presidencial y municipios, con el objetivo de acelerar inversiones y ejecutar proyectos que generen bienestar y desarrollo sustentable en las comunidades magallánicas.


AUTORIDADES DE ÚLTIMA ESPERANZA GESTIONAN ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA ELECCIONES ESTE DOMINGO

PDI PRESENTA INNOVADOR PROYECTO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD PÚBLICA Y FRONTERIZA DE MAGALLANES: EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA ABIS

Leer Más

​El proyecto fue presentando en el marco de la implementación de la Ley 21.734, que mandata a la policía civil a establecer este tipo de control en aeropuertos, tanto en vuelos nacionales como en los internacionales.

​El proyecto fue presentando en el marco de la implementación de la Ley 21.734, que mandata a la policía civil a establecer este tipo de control en aeropuertos, tanto en vuelos nacionales como en los internacionales.

Especies Genoma

CHILE SECUENCIA A CHILE: UNA MIRADA PROFUNDA A LA VIDA MARINA Y SUS SECRETOS GENÉTICOS

profesionalessrj

PROFESIONALES SE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL SE DESPLIEGAN EN LA REGIÓN

raguilarcandidato

CANDIDATO A DIPUTADO RAMÓN AGUILAR: “TENEMOS QUE FRENAR LA DELINCUENCIA ANTES DE QUE NOS INVADA”