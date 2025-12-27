EXTENSA PERSECUCIÓN POLICIAL DE CHOFER DE CAMIÓN TERMINA CON SU DETENCIÓN EN EL CEMENTERIO, DEJANDO EN SU TRAYECTO VARIOS VEHÍCULOS DAÑADOS

La Prensa Austral.- A bordo de un camión Mercedez Benz, color blanco, un temerario chofer fue protagonista de una implacable persecución que fue registrada por múltiples cámaras de televilgancia y teléfonos celulares, chocando una indeterminada cantidad de automóviles en su trayecto. A lo largo de su escape, que se extendió por casi una hora, el copiloto se arrojó del camión en movimiento, mientras que el chofer continuó hasta el Cementerio Municipal, donde intentó fallidamente escapar.

A pesar de que la persecución policial comenzó cerca de las 14 horas, el historial delictivo se remonta a mucho antes, e incluso Marco Antonio Pérez Arias fue detenido la noche anterior, el día de Navidad, por manejar en estado de ebriedad y sin licencia, causando numerosos daños a otros vehículos. El fiscal Sebastián Marín, quien este viernes, en horas de la mañana lo formalizó por dicho episodio, relató que el imputado “provocó daños en varios vehículos que se encontraban estacionados”. Producto de esta causa, quedó con arraigo regional, mientras que se evaluaría la cantidad de afectados por los choques múltiples.

Tras recobrar su libertad, uno de los perjudicados por esta serie de accidentes, realizó las indagatorias por su cuenta y dio con Marco Antonio Pérez, apodado “Tomatín”, quien le habría destruido el vehículo a su madre, habiéndolo identificado previamente. “Pude dar con el paradero del camión, en la mañana fui a ver y encuentro a ‘Tomatín’ a bordo del Mercedes Benz que se dio a la fuga por todo Punta Arenas”.

“Logré llegar hasta la Comisaría de Carabineros para pedir ayuda y a los 5 minutos encontramos el camión y empezó la persecución”, subrayó.

Seguimiento

Numerosos videos emanados desde redes sociales comenzaron a ser compartidos dando cuenta del extenso recorrido realizado por Pérez Arias a bordo del transporte. La mayoría de los registros revelan infracciones y delitos cometidos: desde conducción temeraria, no respetar señaléticas, hasta directamente impactar vehículos, ocasionando daños en diversas arterias de la ciudad.

“Tuvimos un seguimiento significativo por la ciudad de Punta Arenas. El individuo en primera instancia habría amenazado con un arma blanca a una persona”, declaró el teniente de Carabineros, Víctor Martinangeli, quien participó en el procedimiento. Desde un primer momento, el llamado de Carabineros fue a denunciar ante la Primera Comisaría, en el barrio 18 de Septiembre, a todos quienes hayan sido colisionados o dañados por el camión en el marco de la persecución.

En horas de la tarde, el cuartel de Carabineros se repletó de afectados. Hasta el cierre de esta edición no se pudo determinar la cifra de automovilistas víctimas, pero decenas de personas entregaron sus declaraciones por distintos grados de afectación.

El mayor Sergio Castellón, jefe de la Primera Comisaría de Punta Arenas, precisó que fueron siete los vehículos afectados en el marco de la persecución, confirmando además que es la misma persona que fue detenida la noche anterior. “Esta persona conduce el camión de forma totalmente irresponsable, de forma desenfrenada, poniendo en riesgo no solamente a los funcionarios que están detrás de la persecución, sino también a toda la comunidad magallánica que puede haber estado circulando”.

Camión para la fuga

Otro de los puntos que se mantienen en investigación son los vehículos utilizados por Pérez Arias para cometer los delitos, tanto el de la noche anterior, como el camión utilizado para darse a la fuga. “Se apersonó el dueño del camión, diciendo que había contratado a esta persona para realizar unos arreglos eléctricos y en forma maliciosa utilizó el camión y los otros móviles. El vehículo que utilizó la noche anterior para chocar a otros autos también era de la misma persona”.

El comisario Castellón también explicó que la persecución comienza luego de que, según las declaraciones de la víctima (citada más arriba de manera anónima), Arias “lo amenaza, porque tomó conocimiento de que lo habían denunciado en horas de la noche. A raíz de esto, la persona se sube al camión y empieza esta huida, seguido por la víctima, quien se comunica al teléfono del Cuadrante, el cual es contestado por nuestro funcionario y se dan indicaciones para dar con el paradero o trayectoria del camión”.

Prontuario

Marco Antonio Pérez Arias, de 36 años, nacido en Punta Arenas, tiene 9 causas penales, exhibiendo en su extracto de filiación una condena de 5 años y un día de cárcel, en 2018, mientras manejaba un “taxi pirata” y asaltar a un amigo, a quien luego dejó botado y lesionados.

