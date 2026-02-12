Punta Arenas,
12 de febrero de 2026

PREVIA DEL DÍA DE LOS ENAMORADOS: 81% DE LOS CHILENOS DECLARA SENTIRSE QUERIDO, AUNQUE EL INDICADOR CAE A NIVEL GLOBAL

​Estudio internacional sitúa al país sobre el promedio mundial en percepción afectiva, pero registra el mayor retroceso anual entre las naciones analizadas.

enamorados

En la antesala del Día de los Enamorados, un estudio internacional de IPSOS reveló que el 81% de las personas en Chile declara sentirse querida, cifra superior al promedio global, aunque el indicador mostró una caída respecto al año anterior. La medición forma parte del informe “Satisfacción Amorosa 2026”, elaborado en 29 países.

El reporte indica que, pese al descenso de seis puntos en doce meses, el país se mantiene por sobre la media mundial —situada en torno al 77%— en percepción de afecto personal. Asimismo, un 62% de los encuestados afirma estar satisfecho con su vida romántica y sexual, mientras que un 87% se declara conforme con su relación de pareja, cuando corresponde.

A nivel comparado, el ranking global ubica a naciones latinoamericanas y asiáticas entre las más satisfechas con su vida amorosa, mientras que Japón y Corea del Sur presentan los niveles más bajos. Chile aparece en una posición intermedia del índice internacional de satisfacción afectiva, con un puntaje que lo sitúa dentro de la mitad superior del listado.

En términos generacionales, el estudio muestra diferencias menores en la percepción de sentirse querido —alrededor de tres de cada cuatro personas en todas las edades—, pero brechas más claras en la vida romántica y sexual. Los millennials destacan como el grupo más satisfecho a nivel global, con cerca de un 65%, superando ampliamente a los baby boomers. En Chile, la caída en el indicador de sentirse amado se concentra precisamente en generaciones mayores.

De esta forma, en un contexto previo al 14 de febrero, los datos muestran una percepción afectiva mayoritariamente positiva en el país, aunque con señales de ajuste en la satisfacción emocional, fenómeno que se observa también en otras economías y segmentos demográficos del mundo.

