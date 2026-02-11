Punta Arenas,
11 de febrero de 2026

SISMO DE MAGNITUD 4,4 ML FUE PERCIBIDO EN LA MADRUGADA EN PUERTO NATALES

El movimiento telúrico fue reportado por el Centro Sismológico Nacional y tuvo su epicentro al norte de la comuna.

sismo natales

Un sismo fue percibido durante la madrugada de este miércoles en Puerto Natales, de acuerdo con el reporte técnico del Centro Sismológico Nacional.

El evento se registró a las 05:16 horas local, siendo advertido por habitantes de la capital de la Provincia de Última Esperanza.

Según los datos entregados por el organismo, el movimiento alcanzó una magnitud de 4,4 y su hipocentro se ubicó a 34 kilómetros al norte de Puerto Natales, con una profundidad de 14 kilómetros. La localización geográfica fue estimada en latitud -51,43 y longitud -72,43.

El informe técnico incluye además el reporte de intensidades asociado a la percepción del fenómeno, sin que hasta el momento se consignen antecedentes de daños o situaciones de emergencia vinculadas al evento.

Este tipo de registros forma parte de la actividad sísmica monitoreada permanentemente en el territorio nacional, por lo que autoridades reiteran la importancia de mantenerse informados a través de canales oficiales ante cualquier actualización en la Región de Magallanes.




SENAPRED NO DESCARTA UN SIMULACRO DE EVACUACIÓN POR SISMO Y TSUNAMI EN LA PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA

TARJETA PUNTA ARENAS IMPULSA COMPRAS ESCOLARES CON DESCUENTOS EN LIBRERÍAS

​Los convenios con comercios locales permiten aliviar el gasto familiar previo al inicio del año escolar.

​Los convenios con comercios locales permiten aliviar el gasto familiar previo al inicio del año escolar.

sismo natales

SISMO DE MAGNITUD 4,4 ML FUE PERCIBIDO EN LA MADRUGADA EN PUERTO NATALES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

TARJETA PUNTA ARENAS IMPULSA COMPRAS ESCOLARES CON DESCUENTOS EN LIBRERÍAS

CONDUCCIÓN CON ALCOHOL Y OTRAS DROGAS: SENDA IDENTIFICA PERFILES DE AUTOMOVILISTAS DE 2025

ESPECIALISTAS LLAMAN A APROVECHAR EL VERANO PARA INCORPORAR ACTIVIDAD FÍSICA Y MEJORAR LA SALUD

EL AMIGO DE LA FAMILIA

