SISMO DE MAGNITUD 4,4 ML FUE PERCIBIDO EN LA MADRUGADA EN PUERTO NATALES

Un sismo fue percibido durante la madrugada de este miércoles en Puerto Natales, de acuerdo con el reporte técnico del Centro Sismológico Nacional.



El evento se registró a las 05:16 horas local, siendo advertido por habitantes de la capital de la Provincia de Última Esperanza.

Según los datos entregados por el organismo, el movimiento alcanzó una magnitud de 4,4 y su hipocentro se ubicó a 34 kilómetros al norte de Puerto Natales, con una profundidad de 14 kilómetros. La localización geográfica fue estimada en latitud -51,43 y longitud -72,43.

El informe técnico incluye además el reporte de intensidades asociado a la percepción del fenómeno, sin que hasta el momento se consignen antecedentes de daños o situaciones de emergencia vinculadas al evento.

Este tipo de registros forma parte de la actividad sísmica monitoreada permanentemente en el territorio nacional, por lo que autoridades reiteran la importancia de mantenerse informados a través de canales oficiales ante cualquier actualización en la Región de Magallanes.

