11 de febrero de 2026

MAYORES EXIGENCIAS PARA CONDUCTORES Y MEJOR COBERTURA: YA ESTÁ EN VIGENCIA LA LEY JACINTA

​La nueva normativa modifica la Ley de Tránsito, refuerza los criterios médicos para obtener licencias y duplica las coberturas del SOAP.

fiscalización carabineros

Con la entrada en vigencia de la Ley 21.797, conocida como "Ley Jacinta", se introducen modificaciones a la Ley de Tránsito, con el objetivo de elevar los estándares de seguridad vial y las exigencias para quienes conducen.

La norma rinde homenaje a Jacinta González Schnitzer, una lactante de cinco meses que falleció en 2022 tras ser atropellada por un conductor de 80 años con cáncer avanzado.

La implementación de la ley fue valorada por Ignacio González, padre de la menor, quien calificó la medida como un avance fundamental para la protección en las calles. En ese sentido, subrayó que su objetivo no es punitivo, sino preventivo.

"Esta ley no busca perseguir a nadie, sino que todo lo contrario, es protección a la ciudadanía donde se ocupa de que cada persona que esté detrás de un volante o un manubrio sea idónea para ello", afirmó.

El padre de la menor destacó además el componente de reparación que incorpora la norma, al fortalecer las indemnizaciones y los mecanismos de apoyo en caso de tragedia. A su juicio, la ley no solo apunta a prevenir accidentes, sino también a acompañar de mejor manera a las familias afectadas.

"Hoy sirve de escudo protector a todos los niños, padres, madres, abuelos que transiten por nuestras calles. Y por lo mismo, es una ley muy humana, que busca la prevención de pérdida de vidas (...) y en el caso que lamentablemente pase, acompañarlos de una parte mucho más humana, con apoyo laboral y financiero", agregó González.


Nuevas exigencias y SOAP con doble cobertura

En el plano operativo, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, detalló los alcances prácticos de la ley, tanto para la obtención de licencias como para el mercado de seguros.

La autoridad confirmó que las aseguradoras ya están comercializando las nuevas pólizas del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), las cuales han duplicado sus montos de cobertura por invalidez o muerte, lo que ha implicado un alza de precio.

"Se empiezan a vender los nuevos seguros que tienen un valor distinto al que teníamos antes de la promulgación de la ley y que tienen una cobertura que es el doble de la que ofrecían los seguros anteriores", explicó Muñoz.

Respecto a los conductores, el secretario de Estado aclaró que se estandarizarán los criterios médicos para evitar que personas con salud incompatibles obtengan licencia.

"Lo único relevante que cambia es esta declaración jurada por parte de cada postulante a una licencia de conducir, en el que tiene que indicar si es que está en conocimiento de alguna condición médica", sentenció el ministro.


Fuente: Cooperativa.cl

PERMISO DE CIRCULACIÓN 2026: CÓMO REVISAR MULTAS IMPAGAS ANTES DE REALIZAR EL TRÁMITE

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, GABRIEL BORIC FONT, EN LANZAMIENTO DE LATAM-GPT: "ESTAMOS POSICIONANDO A LA REGIÓN COMO UN ACTOR ACTIVO Y SOBERANO EN LA ECONOMÍA DEL FUTURO"

​El proyecto busca fortalecer capacidades propias en inteligencia artificial generativa en América Latina y posicionar a la región como actor en la economía digital.

​El proyecto busca fortalecer capacidades propias en inteligencia artificial generativa en América Latina y posicionar a la región como actor en la economía digital.

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

nalca

LA NALCA: EL VEGETAL ANCESTRAL DE LA PATAGONIA QUE HOY ES SÍMBOLO DEL PAISAJE Y LA COCINA SUREÑA

INACH CONSOLIDA LIDERAZGO TECNOLÓGICO CON HISTÓRICA INVERSIÓN EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA