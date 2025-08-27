Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

27 de agosto de 2025

ALCALDE DE CABO DE HORNOS SOLICITA AL MINISTERIO DE TRANSPORTES QUE FERRY KAWÉSKAR SEA NAVE TITULAR EN RUTA PUERTO WILLIAMS - PUNTA ARENAS

​El planteamiento del jefe comunal surge tras la consulta ciudadana, donde los vecinos expresaron la necesidad de mejorar la conectividad marítima.

ferrykawesqar

​Con el fin de mejorar la conectividad marítima, el alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, solicitó al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, que el ferry Kawéskar sea incorporado como nave titular del servicio entre Punta Arenas y Puerto Williams, relegando al ferry Yagan a función de respaldo.

El planteamiento del jefe comunal surge tras la consulta ciudadana, donde los vecinos expresaron la necesidad de mejorar la conectividad marítima.

En respuesta, la empresa TABSA manifestó su disposición a operar de manera permanente con el ferry Kawéskar, nave de mayor capacidad que la Yagan, y solicitó un incremento en el subsidio estatal para implementar estas mejoras. Si bien el convenio actual permite la operación con la Yagan, TABSA incorporó voluntariamente al Kawéskar como señal de compromiso con la comunidad.

No obstante, ha transcurrido casi un año desde la presentación de esta propuesta, en marzo de 2024, sin que se concrete el ajuste presupuestario necesario, lo que genera incertidumbre sobre la continuidad del servicio con la nave de mayor capacidad. “Esto significaría un retroceso en el estándar de conectividad que Puerto Williams requiere y merece”, advirtió el alcalde Fernández.

Conectividad para el desarrollo estratégico

El jefe comunal subrayó que esta solicitud se enmarca en un escenario de importantes inversiones públicas y privadas en la zona, que exigen un servicio marítimo robusto. Entre ellas mencionó:

Infraestructura portuaria: construcción del Muelle Multipropósito, que permitirá recibir naves científicas, turísticas y de abastecimiento.
Ciencia y educación: el Centro Subantártico (CHIC) impulsa investigaciones internacionales y formación de capital humano local.
Turismo: Puerto Williams se proyecta como base estratégica para viajes al Cabo de Hornos y la Antártica Chilena, acompañado por inversiones en hotelería, como el Hotel Lakutaia.
Pesca artesanal: fortalecimiento de esta actividad como motor económico y social.
Crecimiento urbano: proyectos habitacionales, pavimentación participativa y mejoras urbanas financiadas por el MINVU y el Gobierno Regional.

Finalmente, Patricio Fernández solicitó al Ministerio de Transportes adoptar las medidas necesarias para ajustar el subsidio y modificar el convenio, asegurando que el ferry Kawéskar opere como nave titular del servicio.

LP 5

AUTORIDADES SE REUNIERON PARA CONVERSAR SOBRE LA OPERATIVIDAD DE LA FUTURA LEY DE LISTADO DE PASAJERO DE LÍNEAS AÉREAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

PREMIO NACIONAL DE URBANISMO ASESORARÁ AL MUNICIPIO EN EL PROYECTO DEL EDIFICIO CONSISTORIAL

Leer Más

​Sergio Baeriswyl trabajará durante dos meses en la elaboración de un informe técnico que determinará la mejor distribución y ubicación de las direcciones, unidades y departamentos municipales en el edificio.

​Sergio Baeriswyl trabajará durante dos meses en la elaboración de un informe técnico que determinará la mejor distribución y ubicación de las direcciones, unidades y departamentos municipales en el edificio.

RB 1
nuestrospodcast
Directora Regional Pamela Leiva Burgos

SERNAMEG ASEGURA CONTINUIDAD DEL CENTRO DE LAS MUJERES DE PUERTO NATALES

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
Directora Regional Pamela Leiva Burgos

SERNAMEG ASEGURA CONTINUIDAD DEL CENTRO DE LAS MUJERES DE PUERTO NATALES

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
islnatales

ISL MAGALLANES REFUERZA APLICACIÓN DEL SEGURO ESCOLAR EN PUERTO NATALES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
pdteboricjornadas

PRESIDENTE BORIC RECIBE INVITACIÓN OFICIAL PARA EL CIERRE DE LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN EN MAGALLANES 2025

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250