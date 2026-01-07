MUNICIPIO PRESENTA PROPUESTA DE IMAGEN OBJETIVO DEL PLAN REGULADOR A LA COMUNIDAD

Con una alta participación de la comunidad, la Municipalidad de Punta Arenas realizó la tarde de este martes en el Teatro Municipal José Bohr la audiencia pública de presentación de la Propuesta de Imagen Objetivo del Plan Regulador Comunal, instancia clave dentro del proceso de actualización del principal instrumento de planificación urbana de la ciudad.

La actividad permitió a vecinos conocer la propuesta elaborada por la consultora URBE, que define la visión general de cómo debiera crecer Punta Arenas en las próximas décadas, antes de avanzar a las etapas normativas del anteproyecto. En la presentación se expusieron cuatro alternativas de desarrollo urbano, considerando distintos escenarios de expansión y consolidación de la ciudad, incluyendo sectores como Agua Fresca y Cabo Negro.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró la participación ciudadana registrada en la jornada y reiteró el llamado a sumarse a las próximas audiencias. "Fue una presentación con una gran cantidad de vecinos, pero queremos invitar especialmente a quienes no pudieron venir hoy a que nos acompañen este jueves a las 19:00 horas, en el mismo teatro. Todas las voces son importantes para pensar una ciudad que crece, pero que debe hacerlo de manera ordenada", señaló.

La autoridad comunal enfatizó que el proceso no está limitado a expertos ni propietarios. "No es necesario tener un terreno, una casa o ser arquitecto. Aquí lo relevante es opinar, informarse y sentir este Plan Regulador como propio, porque de esto depende cómo va a crecer Punta Arenas en los próximos 30 o 50 años y la calidad de vida de quienes habitan en todos los sectores de la comuna", recalcó Radonich, subrayando la importancia de la transparencia y la participación amplia.

Desde el municipio se informó además que la Imagen Objetivo permanecerá en período de exposición pública hasta el 4 de febrero. Durante ese plazo, la comunidad podrá revisar los planos y antecedentes tanto en el Teatro Municipal como en www.puntaarenas.cl, y presentar observaciones por escrito a través de un formulario oficial disponible en la Oficina de Partes y en el sitio web institucional.

La Municipalidad de Punta Arenas reiteró la invitación a participar activamente de este proceso, destacando que el Plan Regulador Comunal es una herramienta fundamental para asegurar un crecimiento armónico, planificado y sostenible de la ciudad en el largo plazo.

