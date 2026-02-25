NUEVO SERVICIO DE BIODIVERSIDAD INICIA OPERACIONES EN MAGALLANES Y ASUME GESTIÓN PROGRESIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS

En el programa Buenos Días Región, el director regional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), Alejandro Fernández Navarrete, abordó el inicio de la instalación territorial de esta nueva institución pública dependiente del Ministerio del Medio Ambiente, cuya misión es liderar la conservación de la naturaleza en Chile.

El Servicio comenzó oficialmente su etapa operativa el 1 de febrero, tras la entrada en vigencia de la Ley 21.600, promulgada en septiembre de 2023. Esta normativa crea una nueva institucionalidad ambiental que centraliza funciones que antes estaban distribuidas en distintos ministerios. El objetivo es administrar y gestionar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, integrando tanto áreas terrestres como marinas, públicas y privadas, bajo un modelo moderno, descentralizado y basado en evidencia científica.

A nivel regional, el proceso será progresivo. Actualmente, el SBAP ya tiene bajo su responsabilidad las Áreas de Conservación de Múltiples Usos Seno Almirantazgo y Francisco Coloane, mientras que el traspaso de las 14 áreas protegidas que hoy administra CONAF, entre parques, reservas y monumentos, se concretaría entre junio y agosto. Posteriormente, se sumarán ex parques marinos y bienes nacionales protegidos, además del Santuario de la Naturaleza Bahía Lomas, en un proceso que podría extenderse hasta 2027.

Fernández explicó que el nuevo servicio cuenta con cinco objetivos estratégicos: administrar el sistema de áreas protegidas; implementar instrumentos de conservación para especies y ecosistemas; fiscalizar y sancionar cuando corresponda; participar en el Sistema de Evaluación Ambiental; y promover la educación y valorización de la biodiversidad. Además, desarrollará un sistema nacional de monitoreo que pondrá información científica a disposición de la ciudadanía.

El director destacó que esta ley marca un hito histórico, tras más de 13 años de tramitación y el acuerdo transversal de cinco gobiernos. A su juicio, la creación del SBAP no busca frenar el desarrollo, sino compatibilizarlo con la protección del patrimonio natural, entendiendo que la biodiversidad es base del desarrollo social, económico e identitario del país.

Con esta nueva institucionalidad, el Estado busca fortalecer la gestión ambiental, avanzar en conservación con criterios técnicos y entregar mayor certeza tanto a la ciudadanía como a los sectores productivos, en una región donde la biodiversidad es parte fundamental de su identidad y proyección futura.