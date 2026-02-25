Punta Arenas,
25 de febrero de 2026

NUEVO SERVICIO DE BIODIVERSIDAD INICIA OPERACIONES EN MAGALLANES Y ASUME GESTIÓN PROGRESIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS

Buenos Días Región

Alejandro Fernández, Director regional Servicio Biodiversidad Áreas Protegidas

En el programa Buenos Días Región, el director regional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), Alejandro Fernández Navarrete, abordó el inicio de la instalación territorial de esta nueva institución pública dependiente del Ministerio del Medio Ambiente, cuya misión es liderar la conservación de la naturaleza en Chile.

El Servicio comenzó oficialmente su etapa operativa el 1 de febrero, tras la entrada en vigencia de la Ley 21.600, promulgada en septiembre de 2023. Esta normativa crea una nueva institucionalidad ambiental que centraliza funciones que antes estaban distribuidas en distintos ministerios. El objetivo es administrar y gestionar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, integrando tanto áreas terrestres como marinas, públicas y privadas, bajo un modelo moderno, descentralizado y basado en evidencia científica.

A nivel regional, el proceso será progresivo. Actualmente, el SBAP ya tiene bajo su responsabilidad las Áreas de Conservación de Múltiples Usos Seno Almirantazgo y Francisco Coloane, mientras que el traspaso de las 14 áreas protegidas que hoy administra CONAF, entre parques, reservas y monumentos, se concretaría entre junio y agosto. Posteriormente, se sumarán ex parques marinos y bienes nacionales protegidos, además del Santuario de la Naturaleza Bahía Lomas, en un proceso que podría extenderse hasta 2027.

Fernández explicó que el nuevo servicio cuenta con cinco objetivos estratégicos: administrar el sistema de áreas protegidas; implementar instrumentos de conservación para especies y ecosistemas; fiscalizar y sancionar cuando corresponda; participar en el Sistema de Evaluación Ambiental; y promover la educación y valorización de la biodiversidad. Además, desarrollará un sistema nacional de monitoreo que pondrá información científica a disposición de la ciudadanía.

El director destacó que esta ley marca un hito histórico, tras más de 13 años de tramitación y el acuerdo transversal de cinco gobiernos. A su juicio, la creación del SBAP no busca frenar el desarrollo, sino compatibilizarlo con la protección del patrimonio natural, entendiendo que la biodiversidad es base del desarrollo social, económico e identitario del país.

Con esta nueva institucionalidad, el Estado busca fortalecer la gestión ambiental, avanzar en conservación con criterios técnicos y entregar mayor certeza tanto a la ciudadanía como a los sectores productivos, en una región donde la biodiversidad es parte fundamental de su identidad y proyección futura.

Patricia Cárdenas, Matrona

IMPLEMENTAN TEST MOLECULAR DE VPH COMO NUEVO EXAMEN PARA PREVENIR CÁNCER CERVICOUTERINO EN MAGALLANES

MINVU ADJUDICA SEGUNDA ETAPA DE MEJORAMIENTO DEL PARQUE MARÍA BEHETY EN PUNTA ARENAS

​El proyecto considera una inversión sectorial cercana a los dos mil millones de pesos y contempla el reordenamiento perimetral del parque, la renovación de las canchas y mejoras en los estacionamientos y pórtico principal.

​El proyecto considera una inversión sectorial cercana a los dos mil millones de pesos y contempla el reordenamiento perimetral del parque, la renovación de las canchas y mejoras en los estacionamientos y pórtico principal.

FOTO EDELMAG Linea 66

EDELMAG SE PREPARA PARA LA TEMPORADA INVERNAL CON MANTENIMIENTO EN LÍNEA DE TRANSMISIÓN

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

seremi educación valentin q

SEREMI DE EDUCACIÓN DE MAGALLANES LLAMA A INFORMARSE SOBRE NORMATIVA DE ÚTILES, TEXTOS Y UNIFORMES ESCOLARES

Nancy Contreras

PRESIDENTA DE AGRUPACIÓN TEA MAGALLANES ABORDÓ LA NECESIDAD DE UNA RESIDENCIA ESPECIALIZADA

amigo familia

