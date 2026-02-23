KUKUGAMER Y SU HISTORIA DE RESILIENCIA A TRAVÉS DEL GAMING

El sexto capítulo de Mundo Geek, programa producido por Polar Comunicaciones, conducido por Sebastián Gómez, en esta oportunidad tuvo como invitada a KukuGamer. La streamer chilena, cuyo nombre real es Patricia Abarca, compartió cómo los videojuegos cambiaron su vida tras enfrentar un complejo diagnóstico de salud que la mantuvo ocho meses aislada, previo al inicio de la pandemia debido a una enfermedad.

Fue su hija menor quien le pasó una Nintendo Switch para ayudarla a sobrellevar el tratamiento. Así descubrió Fortnite y el mundo de los juegos en línea. “Me voló la cabeza saber que podía conectarme con personas de todo el mundo”, relató. Desde entonces no ha parado; en la actualidad lleva casi cinco años transmitiendo y dedicando al menos dos horas diarias al streaming, espacio que define como su instancia de compañía y comunidad.

Con 61 años, KukuGamer se ha transformado en una figura querida dentro de la comunidad gamer nacional. Partió jugando shooters como Fortnite, Apex y Warzone, pero el gran salto llegó cuando decidió probar la saga Resident Evil. El impacto fue inmediato: pasó de tener un promedio de 12 espectadores por transmisión a cerca de 45 espectadores por transmisión, ampliando su comunidad y consolidando su canal en Twitch y YouTube.

Autodidacta, financió sus equipos con ahorros personales y el apoyo de su comunidad, aprendiendo a configurar OBS y profesionalizando sus transmisiones. Hoy realiza multistream y trabaja intensamente en redes sociales para potenciar su visibilidad. Además, fue invitada a ser partner en YouTube, abriendo una nueva etapa en su camino como creadora de contenido.

Más allá de los números, Patricia destaca el valor humano del streaming. Asegura que su canal es un espacio seguro, libre de toxicidad, donde personas de todas las edades pueden compartir y divertirse. “Nunca es tarde para reinventarse”, afirmó, invitando especialmente a adultos mayores a atreverse a explorar el mundo gamer.

Con nuevos proyectos en el horizonte y el esperado lanzamiento de Resident Evil Requiem en su calendario, KukuGamer demuestra que la pasión no tiene edad y que los videojuegos pueden ser una poderosa herramienta de comunidad, compañía y propósito.

Puedes ver la entrevista completa aquí:

​



​



​



​

