Punta Arenas,
23 de febrero de 2026

KUKUGAMER Y SU HISTORIA DE RESILIENCIA A TRAVÉS DEL GAMING

Mundo Geek

KukuGamer Mundo Geek

El sexto capítulo de Mundo Geek, programa producido por Polar Comunicaciones, conducido por Sebastián Gómez, en esta oportunidad tuvo como invitada a KukuGamer.  La streamer chilena, cuyo nombre real es Patricia Abarca, compartió cómo los videojuegos cambiaron su vida tras enfrentar un complejo diagnóstico de salud que la mantuvo ocho meses aislada, previo al inicio de la pandemia debido a una enfermedad.

Fue su hija menor quien le pasó una Nintendo Switch para ayudarla a sobrellevar el tratamiento. Así descubrió Fortnite y el mundo de los juegos en línea. “Me voló la cabeza saber que podía conectarme con personas de todo el mundo”, relató. Desde entonces no ha parado; en la actualidad lleva casi cinco años transmitiendo y dedicando al menos dos horas diarias al streaming, espacio que define como su instancia de compañía y comunidad.

Con 61 años, KukuGamer se ha transformado en una figura querida dentro de la comunidad gamer nacional. Partió jugando shooters como Fortnite, Apex y Warzone, pero el gran salto llegó cuando decidió probar la saga Resident Evil. El impacto fue inmediato: pasó de tener un promedio de 12 espectadores por transmisión a cerca de 45 espectadores por transmisión, ampliando su comunidad y consolidando su canal en Twitch y YouTube.

Autodidacta, financió sus equipos con ahorros personales y el apoyo de su comunidad, aprendiendo a configurar OBS y profesionalizando sus transmisiones. Hoy realiza multistream y trabaja intensamente en redes sociales para potenciar su visibilidad. Además, fue invitada a ser partner en YouTube, abriendo una nueva etapa en su camino como creadora de contenido.

Más allá de los números, Patricia destaca el valor humano del streaming. Asegura que su canal es un espacio seguro, libre de toxicidad, donde personas de todas las edades pueden compartir y divertirse. “Nunca es tarde para reinventarse”, afirmó, invitando especialmente a adultos mayores a atreverse a explorar el mundo gamer.

Con nuevos proyectos en el horizonte y el esperado lanzamiento de Resident Evil Requiem en su calendario, KukuGamer demuestra que la pasión no tiene edad y que los videojuegos pueden ser una poderosa herramienta de comunidad, compañía y propósito.

Puedes ver la entrevista completa aquí:





Mundo Geek 5

MUNDO GEEK ANALIZA ANUNCIOS CLAVES DEL STATE OF PLAY

Noticias
Relacionadas
Imprimir
MÁS DE 9 MIL KILOS DE RESIDUOS FUERON RETIRADOS EN LIMPIEZA COMUNITARIA EN SAN JUAN

Leer Más

La iniciativa organizada por la Municipalidad de Punta Arenas reunió a 60 personas y permitió extraer una gran cantidad de desechos desde el sector.


La iniciativa organizada por la Municipalidad de Punta Arenas reunió a 60 personas y permitió extraer una gran cantidad de desechos desde el sector.


LL2
nuestrospodcast
1

TURISTA DE EEUU NO PUEDE SALIR DE CHILE HASTA QUE PAGUE MULTA POR MANIPULAR FUEGO EN TORRES DEL PAINE

Noticias
Destacadas
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

KUKUGAMER Y SU HISTORIA DE RESILIENCIA A TRAVÉS DEL GAMING

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CAMPAÑA MARÍTIMA A BORDO DEL BUQUE BETANZOS CULMINA CON ÉXITO TRAS RECORRER CASI MIL DOSCIENTAS MILLAS NÁUTICAS EN LA ANTÁRTICA

KexhnvlAIgIF

CON IA VISUAL CREAN SISTEMA PARA REDUCIR MORTALIDAD EN POST OPERATORIOS

PROPONEN SOLUCIÓN BIOTECNOLÓGICA PARA RESTAURAR TURBERAS EN CHILE

