MUNDO GEEK ANALIZA EL REGRESO DE SILENT HILL Y LOS RUMORES DE REMAKES EN RESIDENT EVIL

En el segundo episodio de Mundo Geek, programa de Polar Comunicaciones conducido por Sebastián Gómez, el espacio estuvo marcado por el análisis del regreso de la saga Silent Hill al cine y una revisión en profundidad del presente y futuro de la franquicia Resident Evil, una de las más influyentes del género survival horror.

Uno de los ejes del capítulo fue el estreno de la película “Return to Silent Hill”, dirigida por Christophe Gans y basada en el videojuego Silent Hill 2 de Konami. Durante el programa se destacó la fidelidad visual del tráiler, con planos y atmósferas prácticamente calcados del juego original, además de la presencia de elementos icónicos que marcaron a una generación de jugadores.

El espacio también realizó un repaso por la cartelera cinematográfica disponible en la Región de Magallanes, donde actualmente se exhiben títulos como Zootopia 2, Avatar: Fuego y Cenizas, Sin piedad, el reestreno de Crepúsculo, Tom y Jerry: La brújula mágica, Terror en Silent Hill: Regreso al Infierno, Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados, Exterminio: El templo de huesos y La empleada, dando cuenta de una oferta diversa en salas locales.

En el segundo bloque de Mundo Geek, el análisis se centró en el universo de Resident Evil, abordando los rumores sobre un posible remake de Resident Evil 5 y de Resident Evil: Code Veronica. Además, se revisó el enfoque de acción que caracterizó a Resident Evil 6, título que dividió a los fanáticos por su estilo más cercano al action-horror, pero que destacó por sus cuatro campañas jugables y una propuesta técnica innovadora para su época.

El programa cerró con la reacción al gameplay del personaje Alex, nueva incorporación que llegará a Street Fighter 6 el próximo 17 de marzo, reforzando el vínculo entre videojuegos clásicos y las nuevas generaciones de jugadores.





