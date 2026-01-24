Punta Arenas,
24 de enero de 2026

MUNDO GEEK ANALIZA EL REGRESO DE SILENT HILL Y LOS RUMORES DE REMAKES EN RESIDENT EVIL

Mundo Geek

MUNDO GEEK EPISODIO 2

En el segundo episodio de Mundo Geek, programa de Polar Comunicaciones conducido por Sebastián Gómez, el espacio estuvo marcado por el análisis del regreso de la saga Silent Hill al cine y una revisión en profundidad del presente y futuro de la franquicia Resident Evil, una de las más influyentes del género survival horror.

Uno de los ejes del capítulo fue el estreno de la película “Return to Silent Hill”, dirigida por Christophe Gans y basada en el videojuego Silent Hill 2 de Konami. Durante el programa se destacó la fidelidad visual del tráiler, con planos y atmósferas prácticamente calcados del juego original, además de la presencia de elementos icónicos que marcaron a una generación de jugadores.

El espacio también realizó un repaso por la cartelera cinematográfica disponible en la Región de Magallanes, donde actualmente se exhiben títulos como Zootopia 2, Avatar: Fuego y Cenizas, Sin piedad, el reestreno de Crepúsculo, Tom y Jerry: La brújula mágica, Terror en Silent Hill: Regreso al Infierno, Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados, Exterminio: El templo de huesos y La empleada, dando cuenta de una oferta diversa en salas locales.

En el segundo bloque de Mundo Geek, el análisis se centró en el universo de Resident Evil, abordando los rumores sobre un posible remake de Resident Evil 5 y de Resident Evil: Code Veronica. Además, se revisó el enfoque de acción que caracterizó a Resident Evil 6, título que dividió a los fanáticos por su estilo más cercano al action-horror, pero que destacó por sus cuatro campañas jugables y una propuesta técnica innovadora para su época.

El programa cerró con la reacción al gameplay del personaje Alex, nueva incorporación que llegará a Street Fighter 6 el próximo 17 de marzo, reforzando el vínculo entre videojuegos clásicos y las nuevas generaciones de jugadores.


RESIDENT EVIL REQUIEM REDEFINE EL TERROR Y LA ACCIÓN EN LA NUEVA APUESTA DE CAPCOM

Noticias
Relacionadas
MUNICIPIO INICIA RENOVACIÓN DE CAMILLAS CLÍNICAS EN CESFAM MATEO BENCUR Y SAR DAMIANOVIC

​La inversión busca elevar los estándares de atención, seguridad y comodidad para usuarios y funcionarios de la red municipal de salud.

​La inversión busca elevar los estándares de atención, seguridad y comodidad para usuarios y funcionarios de la red municipal de salud.

nuestrospodcast
CORREOSCHILE HABILITA ENVÍOS GRATUITOS PARA APOYAR A COMUNAS AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTALES

Noticias
Destacadas
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

MUNDO GEEK ANALIZA EL REGRESO DE SILENT HILL Y LOS RUMORES DE REMAKES EN RESIDENT EVIL

PDI MAGALLANES DETECTÓ A NUEVE EXTRANJEROS EN SITUACIÓN IRREGULAR Y DETUVO A CINCO PERSONAS EN OPERATIVO FOCALIZADO

COMITÉ ESTRATÉGICO DE HIDRÓGENO VERDE REVISA ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA AVANZAR EN EL DESARROLLO DE ESTA INDUSTRIA

