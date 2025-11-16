16 de noviembre de 2025
MAGALLANES ALCANZA MÁS DE 84% DE INSTALACIÓN DE MESAS: DIRECTORA REGIONAL DEL SERVEL ENTREGA BALANCE PRELIMINAR EN CONTACTO CON POLAR COMUNICACIONES
La directora regional del Servicio Electoral (Servel), María Teresa Kuzmanic, entregó información clave para la ciudadanía en desarrollo del proceso eleccionario. La autoridad explicó se ha observado un volumen inusualmente alto de personas buscando su local de votación. “Sobre 20 millones de consultas de personas buscando dónde les toca votar, porque a veces pregunta la persona, los hijos, los nietos y se van acumulando las consultas”, señaló.
Kuzmanic también detalló las excusas legales para quienes no puedan participar del proceso. Indicó que existen motivos justificados para ausentarse, entre ellos enfermedad, edad avanzada o discapacidad. “Las personas tienen distintas excusas por las cuales la ley les dice que está bien que no puedan votar, excusas legales por temas de enfermedad, personas mayores, con discapacidad, esas personas se excusan antes”, explicó. Agregó además que quienes se encuentren a más de 200 kilómetros de su local de votación pueden excusarse: “luego está la excusa de aquellos que están a más de 200 km de su local de votación, en Carabineros se puede hacer de forma virtual, la obtención de un código para luego ir a excusarse de forma presencial en las comisarías”.
En cuanto al proceso operativo, la directora del Servel informó que la región presenta un avance significativo en la constitución de mesas: “84,63% la instalación de mesas en la región de Magallanes”, detalló.
Respecto al rol de los vocales de mesa, recordó que quienes cumplen esta función —incluidos los miembros del Colegio Escrutador— reciben un bono equivalente a dos tercios de una UF, lo que actualmente corresponde a cerca de $26.415, según lo establecido en la Ley 18.700. El pago es gestionado por la Tesorería General de la República, usualmente 30 días después de la elección, mediante cheque o depósito bancario. Además, subrayó que este monto “no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno”, tal como define la normativa.
Kuzmanic reiteró la importancia de cumplir con las obligaciones cívicas y recordó las sanciones para quienes, siendo vocales designados, no se presenten sin haber realizado la excusa correspondiente. Las multas pueden fluctuar entre 2 y 8 UTM, lo que actualmente representa montos cercanos a $139.000 y $556.000.
CANDIDATOS, AC A PARDOW Y RECLAMOS REGIONALES: LAS CLAVES DEL DISCURSO DEL BORIC DESDE SU LOCAL DE VOTACIÓN EN PUNTA ARENAS
El Mandatario votó en la mesa 235, permaneció 65 segundos en la cámara secreta y luego depositó su papeleta en la urna antes de iniciar un breve recorrido hacia el gimnasio del establecimiento para hablar con la prensa.
