OCEANIA MARINA VISITA PUNTA ARENAS CON 1.200 PASAJEROS

Con más de 1.200 pasajeros arribó al Puerto de Punta Arenas el crucero Oceania Marina, un barco de 240 metros de eslora, de la matriz Norwegian Cruise Line Holding.

La embarcación, que recaló al Muelle Arturo Prat, realiza un recorrido que partió en Estados Unidos y que culminará en Argentina, a principios de enero 2026.

Construido en 2011 por Fincantieri, en Italia, la nave de pasajeros dejó impresionantes postales en su paso por la capital regional, en una jornada donde Epaustral agradeció el haber contado con el trabajo de todo el equipo de la empresa, más el apoyo del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur Magallanes) y Austro Chile AG en la difusión de la ciudad y región.

El fin de semana recién pasado, la Empresa Portuaria Austral había celebrado una triple recalada, con la presencia del Sapphire Princess, el Fram y el Ventus Australis.

