ESTAFAS DIGITALES EN VACACIONES: EXPERTO EXPLICA CÓMO PROTEGERNOS Y EVITAR SER BLANCO DE ATAQUES

Vacaciones es sinónimo de descanso, viajes, desconexión y rutinas más relajadas. Pero mientras las personas bajan el ritmo, los estafadores digitales hacen exactamente lo contrario. El verano se ha consolidado como una de las épocas del año con mayor actividad de fraude, impulsado por el aumento de transacciones, el uso de redes públicas y una menor atención a la seguridad digital.

Las cifras lo confirman. De acuerdo con datos de Mastercard, el fraude asociado al sector de viajes puede aumentar hasta un 28% durante temporadas altas como el verano. A nivel internacional, estudios de McAfee muestran que una parte significativa de los viajeros ha sido víctima de estafas al reservar alojamientos, vuelos o servicios turísticos, con pérdidas que en muchos casos superan los USD 500.

Pero más allá de las cifras, el verdadero factor de riesgo está en el comportamiento. Así lo explica Tomás Castañeda, Director de Desarrollo de Productos en Sovos: "En vacaciones las personas se relajan, bajan la guardia y cambian sus hábitos digitales. Se conectan desde redes Wi-Fi públicas, usan computadores compartidos en hoteles o realizan pagos rápidos desde el celular sin verificar demasiado. Todo eso crea el escenario perfecto para el fraude".

El uso de redes públicas o inseguras es uno de los principales puntos de entrada. Aeropuertos, cafés, hoteles y centros turísticos concentran conexiones abiertas que pueden ser explotadas para interceptar información sensible. A esto se suma la distracción propia del viaje: menos atención a notificaciones bancarias, correos que se revisan a la rápida y mensajes que parecen legítimos, pero no lo son.

Los estafadores conocen bien este contexto y lo aprovechan. Durante el verano se incrementan las estafas con arriendos que no existen, sitios falsos de reservas, cargos no reconocidos por clonación de tarjetas y casos de robo de identidad que pasan días sin ser detectados porque la persona está "desconectada".

Este escenario también desafía a los sistemas antifraude. Durante las vacaciones es normal que una persona realice transacciones desde ubicaciones inusuales, como otro país o ciudad. "Una transferencia desde Brasil puede parecer sospechosa si normalmente operas desde Chile, pero es completamente legítima si estás de viaje", explica Castañeda. El desafío está en distinguir entre un cambio de comportamiento esperado y un intento real de fraude.

Pequeños hábitos que hacen una gran diferencia

Aunque el riesgo aumenta en vacaciones, también es un periodo donde pequeñas acciones preventivas pueden reducir significativamente la exposición al fraude. Castañeda recomienda:

1. Activar las notificaciones bancarias en tiempo real. "Es la forma más simple de saber de inmediato si algo raro ocurre, incluso si estás en la playa o de paseo", afirma.

2. Contar con autenticación de dos factores en todas las cuentas críticas -banca, correo electrónico, redes sociales- y utilizar, cuando sea posible, una tarjeta específica para viajes, con límites controlados, en lugar de la tarjeta principal.

3. Cuidar las contraseñas: no reutilizarlas y evitar ingresarlas desde dispositivos compartidos o redes públicas sigue siendo fundamental.

4. Renovar las tarjetas bancarias utilizadas durante las vacaciones: una medida preventiva que podría evitar fraudes posteriores es bloquear las tarjetas usadas durante el viaje y solicitar su renovación al regresar. Esta acción reduce el riesgo de clonación y uso indebido de los datos en transacciones futuras.

5. Desconfiar de las ofertas demasiado buenas para ser verdad y preferir siempre plataformas reconocidas.

"La seguridad digital no se va de vacaciones con nosotros. Disfrutar el descanso también implica proteger nuestra identidad y nuestro dinero", concluye Tomás Castañeda.





