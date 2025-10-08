CORTE DE APELACIONES DECLARA ADMISIBLE Y ACOGE A TRAMITACIÓN RECURSO DEL DIPUTADO BIANCHI PARA FRENAR LAS ALZAS DE LA LUZ

​La Corte de Apelaciones de Magallanes notificó la admisibilidad del recurso de protección presentado por el diputado independiente, Carlos Bianchi, junto al concejal Germán Flores, otorgando 6 días hábiles a Edelmag para responder el escrito.



Al respecto, el diputado Bianchi, manifestó su satisfacción por el avance de la presentación, que deberá responder a la brevedad la empresa de energía "Se acogió favorablemente la admisibilidad de nuestro recurso de protección, que hemos puesto en favor de todos los habitantes de la región de Magallanes por los altos costos de la energía eléctrica, y ahora Edelmag tendrá 6 días para entregar sus descargos".



Bianchi informó que durante los próximos días seguirán recolectando antecedentes que permitan dar mayores argumentos y viabilidad a la presentación "nosotros vamos también a poder adjuntar otros antecedentes para poder ir demostrando que efectivamente existe un alza desmedida, desproporcionada comparado con todo el resto de Chile en nuestra región de Magallanes. Hemos avanzado, hemos cumplido con lo comprometido y por lo tanto ahora toda la responsabilidad queda del lado de Edelmag para responder a este recurso de protección".

