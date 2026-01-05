Punta Arenas,
5 de enero de 2026

BUQUE ANTÁRTICO PERUANO "CARRASCO" RECIBIÓ EMBLEMA DEL PROGRAMA EDUCATIVO "EMBAJADORES ANTÁRTICOS"

​En su breve paso por Punta Arenas, el buque peruano recibió el emblema de uno de los programas antárticos más importantes de Punta Arenas.

EMblema Embajadores antárticos entregado al BAP Carrasco

En su estadía en Punta Arenas, entre el 30 de diciembre del 2025 y el 02 de enero de 2026, el Buque Polar peruano "Carrasco" realizó diferentes operaciones logísticas para su despliegue en el continente blanco, siendo de una u otra forma parte del esfuerzo internacional que se realiza año a año en Antártica.

 

En su breve paso, le fue entregado el emblema del programa educativo "Embajadores Antárticos", instancia desarrollada por la Fundación Valle Hermoso, la Carrera de Pedagogía en Historia y Geografía de la Universidad de Playa Ancha y la Fundación Huellas Magallánicas, modelo educativo que viene ser una puerta de entrada o complemento a otros proyectos que se desarrollan tanto por el Departamento de Comunicaciones y Educación de INACH, como Instituto Milenio Base así como el GAIA Antártica de la Universidad de Magallanes, inspirándose entre otras instituciones en la Coalición de Jóvenes Antárticos.

 

El emblema correspondiente a una bandera fue entregada horas previas a su zarpe al continente blanco, ocasión en donde diversos científicos y la dotación del BAP "Carrasco" estaban realizando sus últimos preparativos para enfrentar el temido Mar de Drake.

 

Actualmente el pabellón ha sido entregado a diversos programas antárticos como el colombiano, argentino, chileno y también a diversas entidades y personas que ha contribuido al quehacer del conocimiento antártico como el Doctor Gino Casassa, Doctor Cesar Cárdenas, el Presidente Gabriel Boric, el académico Luis Valentín Ferrada, la Doctora Consuelo León, el Doctor Mauricio Jara, la SEREMI de Ciencias Verónica Vallejos, Aerolíneas DAP, entre otras. 


