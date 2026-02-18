Punta Arenas,
18 de febrero de 2026

ENTREGAN RETRATO DEL PRIMER COMANDANTE DE LA BASE ANTÁRTICA "BERNARDO O'HIGGINS" AL CENTRO DE ASUNTOS ANTÁRTICOS DEL EJÉRCITO

​La imagen del Capitán Hugo Schmidt fue entregada en el marco del nuevo aniversario de la segunda base permanente de Chile en Antártica.

Retrato del Capitán Hugo Schmidt entregado al Centro de Asuntos Antárticos del Ejército 2

Este 17 de febrero, en dependencias del Centro de Asuntos Antárticos del Ejército de Chile, fue entregado de parte de la Fundación Valle Hermoso, el Centro de Estudios Hemisféricos y Polares, además del programa Embajadores Antárticos de la Fundación Huellas Magallánicas, un retrato del Capitán Hugo Schmidt Prado, primer comandante de la Base Antártica "Bernardo O´Higgins", el retrato corresponde al histórico personaje durante sus estudios de Oficial de Estado Mayor en la Academia de Guerra del Ejército.

 

UN PERSONAJE CLAVE EN LA HISTORIA ANTÁRTICA

 

Como primer comandante de Base Antártica "Bernardo O´Higgins", repartición fundada el 18 de febrero de 1948, efectuó una expedición de dos días hacia el Este "para alcanzar el extremo noreste de la cordillera General Cañas con el objeto de ejecutar reconocimientos", empleando un trineo tractado por tres hombres y "conducido por un cuarto patrullero"; previamente había instruido a su  personal sobre las características y peligros de las grietas, la conducción y tracción de trineos, así como los múltiples desafíos y peligros presentes en estas labores, mientras el Capitán Schmidt participaba en dicha expedición, comandó la base el Cabo Primero Radiotelegrafista de la Armada Luis Sura Mesías.

 

VISIÓN DE INVESTIGADORES ANTÁRTICOS

 

Destacan los investigadores antárticos Consuelo León, Mauricio Jara y Eduardo Villalón, autores del libro "Jalonando Chile austral antártico. El Ejército en la Antártica, 1948" que el interventor de la entrega de la base, Teniente Coronel Gregorio Rodríguez Tascón, destacó en su informe que, no obstante, todos los problemas que habían enfrentado y superado durante el año, sumada a la incertidumbre de poder efectuar el relevo de "aquella pequeña y lejana guarnición de nuestro Ejército", reinaba "el orden más completo" y "todas las eventualidades habían sido minuciosamente previstas", e incluso, "la posibilidad de permanecer allí un año más".

 

Al momento de hacer entrega del mando de la base a su sucesor, el Capitán Arístides Miqueles, le dejó también un completo informe de las experiencias obtenidas, y el proyecto de un reglamento orgánico y de funcionamiento de la base, el cual fue aprobado sin observaciones y aplicado en forma experimental en los años sucesivos. A juicio del comandante en jefe del Ejército, General Ramón Cañas, ese compendio de experiencias redactadas por Schmidt constituían "un verdadero manual sobre la forma de comportarse en la zona". 

 

LEGADO Y TRASCENDENCIA

 

Su excelente y ejemplar desempeño como primer comandante de la base, hizo que el General Cañas tratase de enviarlo al extranjero, a perfeccionarse en "asuntos antárticos" ya que los "imperativos económicos y estratégicos del país" requerían contar con "expertos capaces".

 

El Capitán Hugo Schmidt Prado, plasmó sus experiencias antárticas en diversos artículos académicos, como también en un libro titulado "Base O´Higgins...sin novedad", siendo parte de la historia antártica de nuestro país.

 

Fundación Valle Hermoso, el Centro de Estudios Hemisféricos y Polares, así como el Programa Embajadores Antárticos de la Fundación Huellas Magallánicas, con esta entrega buscan rescatar parte de nuestra historia antártica, en donde figuras como el Capitán Schmidt, marcan importantes capítulos que son fundamentales para "antartizar Chile".


Noticias
Relacionadas
Noticias
Destacadas
