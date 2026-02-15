Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

15 de febrero de 2026

TABSA REGALÓ 500 CUPONES DE DESCUENTO PARA VISITAR LAS PINGÜINERAS

Se podrá acceder hasta el 28 de febrero. ​

DSC02845

Hasta el 28 de febrero podrán acceder a un importante descuento las 500 personas que recibieron de parte de TABSA un voucher con el que se pueden adquirir los tickets, de forma presencial, para viajar a la isla Magdalena y conocer el monumento natural Los Pingüinos en un tour de cinco horas y que tiene dos salidas diarias los fines de semana desde el terminal de Tres Puentes.

 

Los voucher fueron entregados a los asistentes del Chapuzón Kids que se realizó este sábado en las Avenida Costanera, actividad organizada por la Municipalidad de Punta Arenas y que contó con más de mil bañistas.

 

Las personas beneficiadas pueden acceder a un descuento de un 50 por ciento para dos adultos y dos niños menores de 13 años con pasaje liberado. Los tickets deber ser adquiridos en forma presencial en las oficinas de TABSA ubicadas en el terminal de Tres Puentes. Los zarpes se realizan a las 10.30 horas de lunes a jueves y a las 10.30 horas y 15.30 de viernes a domingo.


pinguino Humboldt

PINGÜINO DE HUMBOLDT ES DECLARADO MONUMENTO NATURAL TRAS HISTÓRICA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MÁS DE MIL NIÑOS DESAFIARON EL ESTRECHO DE MAGALLANES EN EL CHAPUZÓN KIDS 2026

Leer Más

Ni los 13° de temperatura ni las rachas de hasta 40 km/h detuvieron a los mini valientes en la tercera versión de uno de los eventos más reconocidos de Magallanes.


Ni los 13° de temperatura ni las rachas de hasta 40 km/h detuvieron a los mini valientes en la tercera versión de uno de los eventos más reconocidos de Magallanes.


CP 21
nuestrospodcast
DSC02845

TABSA REGALÓ 500 CUPONES DE DESCUENTO PARA VISITAR LAS PINGÜINERAS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
DSC02845

TABSA REGALÓ 500 CUPONES DE DESCUENTO PARA VISITAR LAS PINGÜINERAS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
san va

SAN VALENTÍN: EL COSTO EMOCIONAL (PARA ALGUNOS) DE UN DÍA QUE “DEBERÍA” SER FELIZ

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
MATENCIÓN DE SEMÁFOROS (3)

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS REFUERZA MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250