TABSA REGALÓ 500 CUPONES DE DESCUENTO PARA VISITAR LAS PINGÜINERAS

Hasta el 28 de febrero podrán acceder a un importante descuento las 500 personas que recibieron de parte de TABSA un voucher con el que se pueden adquirir los tickets, de forma presencial, para viajar a la isla Magdalena y conocer el monumento natural Los Pingüinos en un tour de cinco horas y que tiene dos salidas diarias los fines de semana desde el terminal de Tres Puentes.

Los voucher fueron entregados a los asistentes del Chapuzón Kids que se realizó este sábado en las Avenida Costanera, actividad organizada por la Municipalidad de Punta Arenas y que contó con más de mil bañistas.

Las personas beneficiadas pueden acceder a un descuento de un 50 por ciento para dos adultos y dos niños menores de 13 años con pasaje liberado. Los tickets deber ser adquiridos en forma presencial en las oficinas de TABSA ubicadas en el terminal de Tres Puentes. Los zarpes se realizan a las 10.30 horas de lunes a jueves y a las 10.30 horas y 15.30 de viernes a domingo.



