Punta Arenas,
14 de noviembre de 2025

TABSA Y TARJETA INTEGRACIÓN AUSTRAL REFUERZAN ACCESO LOCAL A ISLA MAGDALENA

​El convenio amplía el beneficio de descuentos del 40% a vecinos de Río Gallegos, en el inicio de la nueva temporada de excursiones "Pingüineras para Todos".

TARJETA INTEGRACIÓN AUSTRAL (7)

En las oficinas de Transbordadora Austral Broom (TABSA), ubicadas frente al cruce de Tres Puentes, se firmó este jueves el convenio de colaboración entre la empresa y la Tarjeta Integración Austral, sumando a los residentes de Río Gallegos al beneficio que ya disfrutan los puntarenenses a través de la Tarjeta Punta Arenas. La iniciativa marca el inicio de una nueva temporada de tours a Isla Magdalena, bajo la campaña "Pingüineras para Todos".

El acuerdo mantiene el descuento del 40% en las excursiones marítimas hacia la reserva natural que alberga a más de 20.000 pingüinos magallánicos, beneficio válido desde el 14 de noviembre hasta el 28 de febrero. Además, cada adulto inscrito podrá viajar acompañado por hasta dos niños menores de 13 años sin costo adicional.

Durante la temporada pasada, más de 1.500 vecinos de Punta Arenas aprovecharon esta oportunidad para conocer uno de los atractivos más emblemáticos de la comuna. Este año, la incorporación de los titulares de la Tarjeta Integración Austral busca fortalecer los lazos turísticos y culturales entre ambas ciudades.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el impacto social del convenio. "Estamos muy contentos porque el año pasado 1.500 vecinos pudieron conocer un lugar que, aunque cercano, muchas veces se siente lejano. Con este descuento del 40%, que incluye a dos niños de hasta 13 años, logramos que más personas visiten las pingüineras y valoren su comuna. Ahora, gracias a este nuevo convenio, se suman también nuestros amigos de Río Gallegos con el mismo beneficio. Esto es integración de verdad, y agradecemos a TABSA por entender que comunidad se construye con gestos como este".

Por su parte, el gerente general de TABSA, Cristóbal Kulczewski, subrayó que la compañía busca acercar la experiencia del turismo local a todos los magallánicos. "Comenzamos la temporada con nuestros primeros viajes este fin de semana, partiendo viernes a domingo y, desde diciembre, con salidas diarias. Queremos invitar a todos los usuarios de las Tarjetas Punta Arenas e Integración Austral a ser parte de esta travesía, que permite conocer la Isla Magdalena y su increíble colonia de pingüinos. Es un viaje de entre cuatro y cinco horas, y lo más importante es venir preparados para disfrutar, con abrigo adecuado, pero sin preocuparse más de lo habitual en nuestra región".

El beneficio se podrá obtener únicamente de forma presencial en el terminal Tres Puentes, sujeto a disponibilidad, y se aceptarán todos los medios de pago.

Con más de 48 mil tarjetas Punta Arenas entregadas y 210 convenios activos, la Municipalidad de Punta Arenas continúa fortaleciendo alianzas con empresas regionales para fomentar el turismo local y facilitar el acceso de la comunidad a sus principales atractivos naturales.


TABSA Y ROTARY CLUB CELEBRAN A LOS MEJORES COMPAÑEROS 2025 CON NAVEGACIÓN POR LA BAHÍA DE PUNTA ARENAS

PDI PRESENTA INNOVADOR PROYECTO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD PÚBLICA Y FRONTERIZA DE MAGALLANES: EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA ABIS

Leer Más

​El proyecto fue presentando en el marco de la implementación de la Ley 21.734, que mandata a la policía civil a establecer este tipo de control en aeropuertos, tanto en vuelos nacionales como en los internacionales.

TABSA Y TARJETA INTEGRACIÓN AUSTRAL REFUERZAN ACCESO LOCAL A ISLA MAGDALENA

CUÁNTO ES EL PAGO POR SER VOCAL DE MESA EN LAS ELECCIONES 2025 Y CUÁL ES LA MULTA POR NO PRESENTARSE

Festi 1

NIÑAS Y NIÑOS DE PUERTO NATALES FUERON PROTAGONISTAS DEL FESTIVAL DE LA NIÑEZ DE FUNDACIÓN INTEGRA

MINVU DESMIENTE DECLARACIONES DE CANDIDATO SOBRE ENTREGA DE VIVIENDAS EN LA REGIÓN

ESTE 14 Y 15 DE NOVIEMBRE SE REALIZARÁ LA COLECTA NACIONAL DEL EJÉRCITO DE SALVACIÓN EN TODO CHILE