¡COMENZÓ LA CUENTA REGRESIVA! CON PROMOTORES EN LAS CALLES, PUNTA ARENAS SE PREPARA PARA EL PAGO 100% ELECTRÓNICO

​A partir del 2 de enero de 2026, el transporte público de la capital regional dejará de aceptar dinero en efectivo y funcionará exclusivamente con pago electrónico. Y para acompañar a las y los usuarios del sistema en esta transformación, un equipo de promotores estará desde el martes 2 de diciembre y durante todo este último mes de transición, en diversos puntos de la ciudad para facilitar la venta y recarga de tarjetas, además de resolver consultas de los usuarios.



El equipo se desplegará en terreno en dos turnos para garantizar cobertura continua de 8:00 a 21:00 horas. Durante las horas punta, se reforzará la presencia en puntos estratégicos: Hospital Clínico Magallanes (8:00 a 10:00 horas), paradero de Chiloé (13:00 a 14:00 horas) y paradero del Mall (18:00 a 21:00 horas). Además de estos puntos fijos, los promotores circularán al interior de los buses para asistir directamente a los usuarios durante sus trayectos.



“La seremitt ha realizado 94 actividades de socialización del sistema instancias en que hemos entregado 3.396 tarjetas Punta Arenas Conectado a personas mayores y 838 tarjetas para público general. Estas actividades se han desarrollado en Junta de Vecinos, consultorios de salud y sedes de personas mayores, para abarcar la mayor cantidad de usuarios del sistema de transporte público, para que nadie se quede sin esta importante información”, señaló el seremi (s) de Transportes y Telecomunicaciones, José Luis Hernández.



Cifras del sistema



La recepción del sistema Punta Arenas Conectado ha sido positiva. Según la información entregada por la empresa encargada del sistema de recaudo electrónico, Bipay, actualmente circulan alrededor de 19 mil tarjetas, de las cuales más de 8.470 corresponden a personas mayores. Desde la implementación del sistema, ya se han registrado más de 500.000 validaciones. Estas cifras permiten afirmar que el 50% de los usuarios del transporte público de Punta Arenas, ya utilizan alguna de las alternativas digitales de pago disponibles.



Para garantizar el acceso al sistema, se ha creado una red de más de 80 puntos de venta y recarga distribuidos estratégicamente en diversos sectores de Punta Arenas, incluyendo almacenes de barrios y comercios ubicados en zonas de alta afluencia.



Gonzalo Cuitiño, gerente de Operaciones de Bipay.cl, señaló: "Estamos comprometidos con facilitar esta transición hacia el pago 100% electrónico en Punta Arenas. Nuestro equipo ha trabajado arduamente para crear una red amplia de puntos de venta y recarga, además de implementar múltiples alternativas de pago que se adapten a las necesidades de todos los usuarios. Con la presencia de promotores en terreno durante todo diciembre, queremos asegurar que cada persona pueda familiarizarse con el sistema y acceder fácilmente a sus tarjetas o medios de pago digital antes del 2 de enero”.



Medios de pago disponibles



El sistema Punta Arenas Conectado acepta las siguientes formas de pago:

-Tarjetas prepago Persona Mayor, disponibles por $1.550 pesos en puntos de venta autorizados

-Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) para escolares y estudiantes de Educación Superior

-Código QR a través de la aplicación Bipay Wallet, disponible de descarga gratuita para iOS y Android

-Tarjetas bancarias de crédito, débito y prepago Visa y Mastercard



Más información



Para conocer la ubicación de los puntos de venta y recarga, los usuarios pueden acceder al sitio web Bipay.cl, utilizar las aplicaciones Bipay Wallet o Red Regional.



Para más información, los interesados pueden escribir a [email protected], [email protected], o visitar el Centro de Atención al Usuario en calle Julio A. Roca 886 (Galería Roca). El horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:30 horas, y los sábados de 9:30 a 12:00 horas.



