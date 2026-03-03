Punta Arenas,
3 de marzo de 2026

GASCO MAGALLANES REAFIRMA SU COMPROMISO CON EL CAMPO REGIONAL PARTICIPANDO POR TERCER AÑO CONSECUTIVO EN EXPOGAMA

​El evento, que celebra su versión número 73, se desarrollará entre el viernes 6 y el domingo 8 de marzo en las instalaciones de la Asociación de Ganaderos de Magallanes (ASOGAMA)

GascoCH

Por tercer año consecutivo, GASCO Magallanes anunció su participación y respaldo a la Exposición Ganadera de Magallanes (EXPOGAMA 2026). El evento, que celebra su versión número 73, se desarrollará entre el viernes 6 y el domingo 8 de marzo en las instalaciones de la Asociación de Ganaderos de Magallanes (ASOGAMA), ubicadas en Avenida Bulnes esquina Manantiales.

 

Como parte de su despliegue, GASCO Magallanes presentará sus soluciones de servicio a granel, diseñadas para llevar energía eficiente a estancias y puntos remotos de la región. Además, los asistentes podrán disfrutar de una degustación de carnes preparada en parrillas a gas licuado, demostrando la versatilidad y limpieza de este recurso para la gastronomía de campo.

 

Davor Vukasovic, Subgerente de Negocios GLP de GASCO Magallanes, destacó la relevancia de este encuentro: "Para nosotros es muy importante apoyar a la ganadería de Magallanes, una actividad fundamental para la economía regional. Esta instancia nos brinda la oportunidad de compartir con nuestros clientes, mostrar cómo llegamos a las estancias con energía confiable y acercarnos a la comunidad en un ambiente familiar. Asimismo, nos permite dar a conocer las soluciones energéticas que ofrecemos para seguir impulsando el desarrollo de la región.".

 

Por su parte, Gerardo Otzen, Presidente de ASOGAMA, valoró el apoyo privado y detalló la oferta programática de este año, que incluye competencias ovinas, charlas técnicas, exposición canina y eventos artísticos. "Contaremos con 20 stands de artesanía, cervecería y hortalizas, además de una destacada muestra de bovinos de razas carniceras con excelente genética", señaló el dirigente.

 

Información para el visitante:

  • Fecha: Viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de marzo.
  • Horario: 10:30 a 21:00 horas.
  • Lugar: Recinto ASOGAMA (Av. Bulnes esquina Manantiales)
  • Viernes gratuito. Sábado y domingo gratis para menores de 14 años y adultos mayores.
