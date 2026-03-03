3 de marzo de 2026
GASCO MAGALLANES REAFIRMA SU COMPROMISO CON EL CAMPO REGIONAL PARTICIPANDO POR TERCER AÑO CONSECUTIVO EN EXPOGAMA
El evento, que celebra su versión número 73, se desarrollará entre el viernes 6 y el domingo 8 de marzo en las instalaciones de la Asociación de Ganaderos de Magallanes (ASOGAMA)
Por tercer año consecutivo, GASCO Magallanes anunció su participación y respaldo a la Exposición Ganadera de Magallanes (EXPOGAMA 2026). El evento, que celebra su versión número 73, se desarrollará entre el viernes 6 y el domingo 8 de marzo en las instalaciones de la Asociación de Ganaderos de Magallanes (ASOGAMA), ubicadas en Avenida Bulnes esquina Manantiales.
Como parte de su despliegue, GASCO Magallanes presentará sus soluciones de servicio a granel, diseñadas para llevar energía eficiente a estancias y puntos remotos de la región. Además, los asistentes podrán disfrutar de una degustación de carnes preparada en parrillas a gas licuado, demostrando la versatilidad y limpieza de este recurso para la gastronomía de campo.
Davor Vukasovic, Subgerente de Negocios GLP de GASCO Magallanes, destacó la relevancia de este encuentro: "Para nosotros es muy importante apoyar a la ganadería de Magallanes, una actividad fundamental para la economía regional. Esta instancia nos brinda la oportunidad de compartir con nuestros clientes, mostrar cómo llegamos a las estancias con energía confiable y acercarnos a la comunidad en un ambiente familiar. Asimismo, nos permite dar a conocer las soluciones energéticas que ofrecemos para seguir impulsando el desarrollo de la región.".
Por su parte, Gerardo Otzen, Presidente de ASOGAMA, valoró el apoyo privado y detalló la oferta programática de este año, que incluye competencias ovinas, charlas técnicas, exposición canina y eventos artísticos. "Contaremos con 20 stands de artesanía, cervecería y hortalizas, además de una destacada muestra de bovinos de razas carniceras con excelente genética", señaló el dirigente.
Información para el visitante:
- Fecha: Viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de marzo.
- Horario: 10:30 a 21:00 horas.
- Lugar: Recinto ASOGAMA (Av. Bulnes esquina Manantiales)
- Viernes gratuito. Sábado y domingo gratis para menores de 14 años y adultos mayores.
