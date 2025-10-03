Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

3 de octubre de 2025

SOSTENIBILIDAD: LICEO DE PUERTO WILLIAMS REEMPLAZA LA LEÑA CON EL GAS LICUADO PARA CALEFACCIÓN

​Este proyecto marca un hito para la comunidad de Cabo de Hornos al conjugar innovación, eficiencia y cuidado del medioambiente.

gascowilliams

Con la presencia de autoridades locales, representantes del mundo educativo y de GASCO Magallanes, este miércoles 1 de octubre se dio por finalizada la etapa de construcción del nuevo sistema de calefacción del Liceo Bicentenario Donald Mc Intyre Griffiths, en la comuna de Cabo de Hornos, en el que se incorpora el Gas Licuado en reemplazo de la leña como combustible.

Este proyecto marca un hito para la comunidad de Cabo de Hornos al conjugar innovación, eficiencia y cuidado del medioambiente.

La iniciativa, fruto de la colaboración público-privada entre el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Magallanes y GASCO Magallanes, contempló la instalación de cuatro tanques de almacenamiento de Gas Licuado con capacidad total de 12.800 litros, destinados al funcionamiento de dos calderas de 250 kW cada una. Con ello, se asegura un sistema de calefacción confiable, moderno y eficiente para los más de 380 estudiantes y 100 trabajadores del recinto.

Al respecto, Patricio Torres, Director del Liceo Bicentenario Donald Mc Intyre Griffiths dijo que esta iniciativa "significa cumplir con el anhelo de la comunidad de Puerto Williams", mientras que Jorge Valdés, Director Ejecutivo (S) del SLEP Magallanes, explicó que "este es un cambio radical respecto a la forma de calefacción del liceo en un trabajo conjunto entre SLEP, GASCO Magallanes, alineado con la Estrategia Nacional de Educación Pública que busca la mejora continua de la infraestructura de los 62 establecimientos del SLEP en Magallanes".

Sustentabilidad y reducción de emisiones

Hasta ahora, el establecimiento educativo utilizaba dos calderas a leña, con un consumo anual de 1.400 m³, equivalentes a más de $60 millones. La transición hacia gas licuado permitirá un ahorro cercano en costos operacionales y una significativa reducción en el impacto ambiental: 48% menos emisiones de CO₂ equivalente y una disminución de 99% en material particulado, contribuyendo directamente a mejorar la calidad del aire en Puerto Williams.

Davor Vukasovic, Subgerente de Negocios Gas Licuado de GASCO Magallanes, destacó que esta iniciativa forma parte de la estrategia de soluciones energéticas que hoy desarrolla la empresa, con la que se promueve el uso del gas licuado como un combustible que impulsa la transición hacia operaciones con menos emisiones.

 "En este caso, junto al SLEP, logramos reemplazar la leña disminuyendo las emisiones, mejorando la calidad del aire y asegurando un suministro confiable y eficiente. Iniciativas como esta refuerzan el valor del trabajo conjunto público-privado en beneficio de nuestras comunidades", indicó el ejecutivo.

Por su parte, Sebastián Almuna, Jefe de Negocios Gas Licuado de GASCO Magallanes, agregó que "nos sentimos orgullosos de haber aportado a un proyecto que garantiza seguridad y bienestar en calefacción para estudiantes y docentes, al mismo tiempo que disminuye la huella ambiental en Magallanes. Esto refuerza nuestro compromiso con la sostenibilidad y con el cuidado del entorno único de Puerto Williams."


liceopolitecnico

POSITIVO DIÁLOGO SOBRE SITUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO SOSTUVIERON LOS APODERADOS DEL LICEO POLITÉCNICO CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ Y EL SLEP MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CORMUPA REAFIRMA COMPROMISO CON EL DEBIDO PROCESO Y RESPONDE A DECLARACIONES DE GREMIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Leer Más

​Desde la Corporación lamentaron que se emitan juicios públicos respecto de un proceso sumarial en curso, y reiteraron que todas las acciones se han desarrollado conforme a los criterios establecidos por la Contraloría.

​Desde la Corporación lamentaron que se emitan juicios públicos respecto de un proceso sumarial en curso, y reiteraron que todas las acciones se han desarrollado conforme a los criterios establecidos por la Contraloría.

cormupas
nuestrospodcast
balance institucional 2

REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL DESTACA AVANCES DURANTE SU PRIMER BALANCE INSTITUCIONAL

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR 336
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
AL7A9250

ENVEJECIMIENTO DIGNO, ACTIVO Y SALUDABLE, ¿CUÁNDO?

CROSUR 336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
WhatsApp Image 2025-10-03 at 4

CARABINEROS DE MAGALLANES: BALANCE DE ACTIVIDADES, SEGURIDAD Y PROYECCIONES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
encargadoconvivencia

ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO INVITA A CONVERSATORIO INTERNACIONAL SOBRE ESPACIOS MULTISENSORIALES EN EDUCACIÓN ESTE PRÓXIMO 8 DE OCTUBRE

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250