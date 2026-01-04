ALCALDE RADONICH DESTACA BALANCE POSITIVO DE AÑO NUEVO Y ABORDA CONTROL BIOMÉTRICO Y DICTAMEN DE CONTRALORÍA

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich Jiménez, conversó sobre diversos temas de contingencia comunal, partiendo por el balance del feriado de Año Nuevo, el cual calificó como positivo y sin accidentes graves.

El jefe comunal destacó que las celebraciones estuvieron marcadas por el refuerzo de Seguridad Ciudadana, el buen comportamiento de los vecinos y una menor demanda en los servicios de urgencia. No obstante, señaló que se registraron algunos incidentes aislados relacionados con el uso de pirotecnia y un corte eléctrico que afectó al sector sur de la comuna.

En la instancia, el alcalde también se refirió a la postergación, por parte de los consejeros regionales, del proyecto de plan piloto de control biométrico para Magallanes, manifestando su postura frente a la decisión adoptada. Al respecto, indicó: “soy muy respetuoso de la decisión que tomes los cores, la duda que había era sobre un tea técnico, también quiero ser claro esto es algo que para nosotros es importante poder ser una región líder en los cuidados de las fronteras que tenemos el 95% de las personas que llegan a la región llegan de vía aérea me hubiera gustado que esto hubiera venido con financiamiento del gobierno central”.

Finalmente, Radonich abordó el dictamen de la Contraloría respecto a los directores suplentes en la municipalidad, aclarando el alcance de la resolución y descartando irregularidades. En ese contexto, afirmó: “no hay suplencias en la municipalidad a partir del 30 de noviembre, quiero ser super claro si hubiera habido algún tipo de problema de probidad o algo irregular o ilegal contraloría hubiera hecho un sumario, no nos han hecho ningún sumario porque se actuó dentro del marco legal lo que hicimos fue corregir según lo que nos dijo contraloría y no hay ningún suplente desde el 30 de noviembre, hay una diferencia entre suplencia y subrogancia”.

