ROTARY CLUB SE PREPARA PARA CELEBRAR SUS 121 AÑOS

​Rotary Internacional se prepara para conmemorar 121 años de historia este 23 de febrero, consolidándose como una de las organizaciones de servicio más importantes a nivel mundial. Nelson Cárcamo, presidente de Rotary Club Punta Arenas, conversó con el programa Buenos Días Región, donde destacó el impacto que la institución ha tenido en la región de Magallanes.

Cárcamo subrayó que Rotary ha mantenido una labor constante enfocada en el servicio comunitario y la promoción de valores. En Magallanes, esta labor se traduce en iniciativas sociales, apoyo en salud y acciones solidarias ante emergencias. "Nosotros específicamente postulamos anualmente o periódicamente a fondos para poder adquirir sillas de ruedas y camas clínicas", señaló.

Finalmente, se valoró la evolución de Rotary en el tiempo, incluyendo una mayor participación de mujeres y el fortalecimiento de su presencia territorial. De cara a su aniversario número 121, la organización reafirma su compromiso con el servicio y la comunidad, manteniendo activa su labor en Magallanes.









