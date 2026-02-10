Punta Arenas,
10 de febrero de 2026

ROTARY CLUB SE PREPARA PARA CELEBRAR SUS 121 AÑOS

Buenos Días Región

Nelson Cárcamo, Presidente de Rotary Club

​Rotary Internacional se prepara para conmemorar 121 años de historia este 23 de febrero, consolidándose como una de las organizaciones de servicio más importantes a nivel mundial. Nelson Cárcamo, presidente de Rotary Club Punta Arenas, conversó con el programa Buenos Días Región, donde destacó el impacto que la institución ha tenido en la región de Magallanes.

Cárcamo subrayó que Rotary ha mantenido una labor constante enfocada en el servicio comunitario y la promoción de valores. En Magallanes, esta labor se traduce en iniciativas sociales, apoyo en salud y acciones solidarias ante emergencias. "Nosotros específicamente postulamos anualmente o periódicamente a fondos para poder adquirir sillas de ruedas y camas clínicas", señaló. 

Finalmente, se valoró la evolución de Rotary en el tiempo, incluyendo una mayor participación de mujeres y el fortalecimiento de su presencia territorial. De cara a su aniversario número 121, la organización reafirma su compromiso con el servicio y la comunidad, manteniendo activa su labor en Magallanes.



DSC07078

RÍO VERDE CELEBRA SU 44° ANIVERSARIO CON FUERTE ÉNFASIS EN LA CONECTIVIDAD VIAL Y EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD

TARJETA PUNTA ARENAS IMPULSA COMPRAS ESCOLARES CON DESCUENTOS EN LIBRERÍAS

​Los convenios con comercios locales permiten aliviar el gasto familiar previo al inicio del año escolar.

​Los convenios con comercios locales permiten aliviar el gasto familiar previo al inicio del año escolar.

MINVU - Banco de suelos para Magallanes_feb26

MINVU FORTALECE BANCO DE SUELOS PARA ASEGURAR NUEVOS PROYECTOS HABITACIONALES EN MAGALLANES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

MINVU - Banco de suelos para Magallanes_feb26

MINVU FORTALECE BANCO DE SUELOS PARA ASEGURAR NUEVOS PROYECTOS HABITACIONALES EN MAGALLANES

TRÁFICO DE DATOS 5G CRECE 85% EN MAGALLANES Y TIKTOK LIDERA EL CONSUMO DIGITAL EN CHILE

Lourdes Vergara

21 ESTUDIANTES REALIZAN SU PRÁCTICA EN ENAP MAGALLANES EN ÁREAS COMO GEOLOGÍA, LABORATORIOS Y MANTENIMIENTO

