21 de diciembre de 2025

RÍO VERDE CELEBRA SU 44° ANIVERSARIO CON FUERTE ÉNFASIS EN LA CONECTIVIDAD VIAL Y EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD

Masiva concurrencia. ​

DSC07078

En una jornada marcada por la emotividad y la participación ciudadana, la comuna celebró un nuevo año de vida junto a vecinos, autoridades y niños, quienes disfrutaron de una fiesta navideña adelantada gracias al apoyo de empresas locales.

Con una masiva concurrencia, la comuna de Río Verde conmemoró su 44° aniversario en una ceremonia que destacó el rol fundamental de los municipios rurales y el compromiso con el desarrollo del territorio.

La jornada no solo fue un espacio de celebración, sino también de reconocimiento al trabajo conjunto entre el sector público y privado.

El Municipio como pilar de la zona rural

Durante su discurso, la Alcaldesa Tatiana Vásquez subrayó la importancia estratégica de la gestión local en zonas aisladas.

“En estas localidades rurales, el rostro del Estado es el municipio; somos quienes acogemos, acompañamos y satisfacemos las necesidades más urgentes de nuestros vecinos”, señaló la autoridad, destacando el compromiso de su administración y el Concejo Municipal.

Uno de los hitos más celebrados fue la adquisición de una nueva motoniveladora, maquinaria que actualmente colabora directamente con la Dirección de Vialidad en la mantención constante de los caminos rurales, mejorando significativamente la calidad de vida y la seguridad de los habitantes de la zona.

Reconocimientos a la gestión y trayectoria

En el marco de la ceremonia, se entregaron distinciones especiales a figuras clave para el desarrollo comunal:

José Luis Hernández (Seremi de Obras Públicas) e Iván Navarro (Jefe Provincial de Vialidad):

Reconocidos por su profesionalismo y dedicación, cuya gestión ha sido primordial para agilizar soluciones viales en la comuna.

José Llancabur (Secretario Municipal): Homenajeado por sus 30 años de servicio, destacando su impecable labor dando fe de los actos administrativos de la comuna.

Navidad consentido social y fiesta comunitaria

La celebración coincidió con la fiesta de Navidad para los más pequeños. Gracias a un programa de apadrinamiento de empresas asentadas en el territorio, los niños de Río Verde disfrutaron de juegos, golosinas y la tradicional entrega de regalos.

La conmemoración, financiada a través del 8% del Gobierno Regional para celebraciones y fiestas típicas, incluyó juegos camperos

que rescataron las tradiciones locales, cerrando con broche de oro con la presentación del grupo tropical "Jordan", que hizo bailar a todos los asistentes.









III FESTIVAL DEL GUANACO EN TIMAUKEL Y ANIVERSARIO DE RÍO VERDE: CONSEJO REGIONAL RESPALDA LAS FIESTAS COSTUMBRISTAS DE MAGALLANES EN SU ÚLTIMA SESIÓN

​La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.

