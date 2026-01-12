RÍO VERDE SE CONSOLIDA COMO EL NUEVO PARAÍSO DEL TURISMO ITINERANTE EN LA PATAGONIA

​Con el imponente marco natural del Seno Skyring y la pampa magallánica de fondo, se llevó a cabo con éxito el encuentro de promoción territorial organizado por la Municipalidad de Río Verde.

​La actividad, que congregó a más de 50 casas rodantes y motorhomes, tuvo como objetivo principal fortalecer la identidad de la comuna como un destino de excelencia para el turismo itinerante y consciente.

Durante la jornada, la Alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez, destacó la importancia de abrir las puertas del territorio a nuevas formas de exploración. "Nuestra comuna no es solo un punto en el mapa; es una experiencia para los sentidos. Queremos que los viajeros despierten frente a paisajes donde la pampa se funde con el mar, disfrutando de una paz absoluta que solo un territorio virgen como el nuestro puede ofrecer", señaló la jefa comunal.

​Una organización de primer nivel

​El evento no solo destacó por el paisaje, sino también por la impecable logística municipal que permitió el despliegue de las más de 50 unidades de transporte. El Presidente del Club de Casas Rodantes de la Patagonia Carlos Klein, expresó su entusiasmo tras la jornada, calificando la experiencia como un éxito rotundo. La actividad ha sido sencillamente espectacular. Estamos gratamente sorprendidos por la organización de la Municipalidad de Río Verde; se nota un compromiso real con el turismo.



Este territorio tiene condiciones únicas para quienes viajamos 'con la casa a cuestas', y hoy hemos encontrado un aliado estratégico en esta administración", afirmó el dirigente.

Destino de clase mundial

La iniciativa busca que Río Verde se posicione como una parada obligatoria en las rutas patagónicas, aprovechando sus canales, avistamiento de fauna y la hospitalidad de su gente.



La Alcaldesa Vásquez enfatizó que la gestión municipal continuará trabajando para mejorar la infraestructura y los servicios, garantizando que el viajero itinerante encuentre en la comuna seguridad, conectividad con la naturaleza y respeto por el ecosistema local. Con este encuentro, Río Verde da un paso firme en su estrategia de desarrollo económico local, demostrando que la aventura y la tranquilidad pueden convivir en perfecta armonía en el corazón de la Patagonia







