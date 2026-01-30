Punta Arenas,
30 de enero de 2026

PUNTA ARENAS ENVÍA SEGUNDO CAMIÓN CON 20 TONELADAS DE AYUDA A TREHUACO

​En total, son cerca de 60 mil productos, valorizados en 70 millones de pesos, gracias al aporte de habitantes de Punta Arenas y de otras comunas de la región.

Con éxito se completó la carga del segundo camión de ayuda solidaria enviado a la comuna de Trehuaco, como parte de la campaña de apoyo impulsada tras la emergencia que afecta a la zona a raíz de los megaincendios en Biobío y Ñuble. El camión transporta un total de 26 pallets, que contienen cerca de 60 mil unidades de diversos productos, entre los que se incluyen alimentos no perecibles, alimentos para mascotas, pañales, agua y otros artículos de primera necesidad, entregados solidariamente por la comunidad.

Sobre el envío, Patricia Saldivia, trabajadora social del municipio, señaló: "Son cerca de 20 toneladas las que van en este camión, que corresponde al segundo envío realizado a esta comuna". Agregó además que "en este camión van los aportes de las municipalidades de Laguna Blanca, Primavera, San Gregorio y Puerto Williams, y que el resto de la carga corresponde al aporte realizado por la comunidad de Punta Arenas".

Finalmente, desde la Dirección de Desarrollo Comunitario se informó que aún resta un tercer camión, el cual será cargado y despachado el día viernes, con lo que se completará el total de ayuda reunida durante estas dos semanas.
PORVENIR YA TIENE GIMNASIO: GOBERNADORA (S) ENTREGA A LA MUNICIPALIDAD LA EXPLOTACIÓN PARA USO DEL ZAVATTARO

PUNTA ARENAS ENVÍA SEGUNDO CAMIÓN CON 20 TONELADAS DE AYUDA A TREHUACO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

PUNTA ARENAS ENVÍA SEGUNDO CAMIÓN CON 20 TONELADAS DE AYUDA A TREHUACO

GOBIERNO INICIA CONSULTA PÚBLICA PARA ACTUALIZAR ESTRATEGIA NACIONAL DE HIDRÓGENO VERDE 2026 A 2030

CORMAG IMPULSA LA INDUSTRIA CREATIVA DESDE EL EXTREMO SUR CON EL 2° ENCUENTRO DE CÓMICS E ILUSTRADORES "CORMAG-CON 2026"