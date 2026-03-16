Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

16 de marzo de 2026

PDI INCAUTA MÁS DE UN KILO DE COCAÍNA EN PUERTO NATALES Y DETIENE A CIUDADANO COLOMBIANO POR TRÁFICO DE DROGAS

El procedimiento fue realizado por la Brigada Antinarcóticos de la PDI y permitió sacar de circulación cerca de mil dosis de clorhidrato de cocaína, avaluadas en aproximadamente 20 millones de pesos.

pdi cocaina

Detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI de Punta Arenas incautaron 1 kilo 8 gramos de clorhidrato de cocaína en Puerto Natales y detuvieron a un hombre adulto de nacionalidad colombiana, en el marco de una investigación por el delito de tráfico de drogas.

El procedimiento fue informado este lunes en el cuartel de la Policía de Investigaciones en Punta Arenas, instancia en la que participaron la delegada presidencial regional Ericka Farías, el jefe de la Región Policial de Magallanes, prefecto inspector Carlos Vásquez, y el fiscal Felipe Aguirre, quienes entregaron detalles del operativo.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por las autoridades, la droga incautada corresponde a más de un kilo de clorhidrato de cocaína, lo que equivale aproximadamente a mil dosis que fueron sacadas de circulación en la Región de Magallanes.

Según lo informado, el avalúo de la sustancia decomisada alcanza los 20 millones de pesos, lo que evidencia la magnitud del cargamento que fue interceptado en la provincia de Última Esperanza.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias investigativas para determinar eventuales vínculos con redes de tráfico de drogas en la zona.


cocaina

PDI MATERIALIZA EXPULSIÓN DE MUJER COLOMBIANA CONDENADA POR TRÁFICO DE COCAÍNA EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

TRAS PEDIRLE A TURISTA QUE APAGARA CIGARRILLO: DENUNCIAN AGRESIÓN A TRABAJADORA DE CONAF EN TORRES DEL PAINE

Leer Más

Un ataque fue difundido en redes sociales por la cuenta Defendamos Patagonia. Carabineros informó que solo se recibió una denuncia por encender una fuente de calor en un lugar prohibido, sin que se reportara agresión.

Un ataque fue difundido en redes sociales por la cuenta Defendamos Patagonia. Carabineros informó que solo se recibió una denuncia por encender una fuente de calor en un lugar prohibido, sin que se reportara agresión.

denuncia
nuestrospodcast
kastarica

PRESIDENTE KAST MONITOREA EN ARICA LAS OBRAS DEL “PLAN ESCUDO FRONTERIZO”: YA COMENZÓ LA EXCAVACIÓN DE ZANJAS

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
pdi cocaina

PDI INCAUTA MÁS DE UN KILO DE COCAÍNA EN PUERTO NATALES Y DETIENE A CIUDADANO COLOMBIANO POR TRÁFICO DE DROGAS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Amistad en la vejez

ESTUDIO REVELA QUE PERSONAS MAYORES EN CHILE SOLO CUENTAN CON UN AMIGO PARA HABLAR TEMAS PERSONALES

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
institutodelavoz

FUNDADORA DEL "INSTITUTO DE LA VOZ" INVITA A EMPRENDEDORES A FORTALECER SUS HABILIDADES COMUNICACIONALES EN MAGALLANES