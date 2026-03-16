PDI INCAUTA MÁS DE UN KILO DE COCAÍNA EN PUERTO NATALES Y DETIENE A CIUDADANO COLOMBIANO POR TRÁFICO DE DROGAS

Detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI de Punta Arenas incautaron 1 kilo 8 gramos de clorhidrato de cocaína en Puerto Natales y detuvieron a un hombre adulto de nacionalidad colombiana, en el marco de una investigación por el delito de tráfico de drogas.

El procedimiento fue informado este lunes en el cuartel de la Policía de Investigaciones en Punta Arenas, instancia en la que participaron la delegada presidencial regional Ericka Farías, el jefe de la Región Policial de Magallanes, prefecto inspector Carlos Vásquez, y el fiscal Felipe Aguirre, quienes entregaron detalles del operativo.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por las autoridades, la droga incautada corresponde a más de un kilo de clorhidrato de cocaína, lo que equivale aproximadamente a mil dosis que fueron sacadas de circulación en la Región de Magallanes.

Según lo informado, el avalúo de la sustancia decomisada alcanza los 20 millones de pesos, lo que evidencia la magnitud del cargamento que fue interceptado en la provincia de Última Esperanza.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias investigativas para determinar eventuales vínculos con redes de tráfico de drogas en la zona.

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