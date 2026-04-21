21 de abril de 2026
PDI PUERTO NATALES MATERIALIZA LA EXPULSIÓN DE CIUDADANO COLOMBIANO QUE COMETIÓ DELITO EN EL PAÍS
En lo que va del año, la PDI en Magallanes ha concretado la expulsión de ocho ciudadanos extranjeros.
Detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Puerto Natales, en el marco del Plan de Control Migratorio, concretaron la expulsión del país de un hombre de nacionalidad colombiana, de 43 años, quien cumplió una condena por el delito de manejo en estado de ebriedad con resultado de lesiones graves.
Al respecto, el Subprefecto Lautaro Guajardo, jefe de dicha unidad, señaló: “Detectives materializaron la expulsión de un ciudadano colombiano que mantenía una orden emanada del Servicio Nacional de Migraciones por haber cometido delito en nuestro país. En virtud de lo anterior, oficiales lo detuvieron en Puerto Natales y lo trasladaron en un vuelo comercial hasta Bogotá, Colombia, siendo entregado a las autoridades de su país”.
En lo que va del año, la PDI en Magallanes ha concretado la expulsión de ocho ciudadanos extranjeros. A este procedimiento, se suman otras siete expulsiones administrativas materializadas por oficiales del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas.
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