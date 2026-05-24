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24 de mayo de 2026

PDI DE PUNTA ARENAS CONCRETÓ EXPULSIÓN DE CIUDADANA COLOMBIANA CONDENADA POR TRÁFICO DE DROGAS

La mujer había sido detenida en 2019 tras ser sorprendida transportando MDMA y “tusi” en el aeropuerto de Punta Arenas.

TRÁFICO DE DROGAS

Detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la PDI Punta Arenas concretaron la expulsión administrativa de una ciudadana colombiana de 36 años, quien cumplió condena en la región por infracción a la Ley de Drogas.

El comisario Leonardo Alegría, jefe de la unidad, informó que la medida se ejecutó en virtud de una resolución emanada por el Servicio Nacional de Migraciones, luego de la condena dictada por el delito de tráfico ilícito de drogas, caso investigado por la Brigada Antinarcóticos de Punta Arenas.

Los hechos se remontan a noviembre de 2019, cuando detectives antinarcóticos, junto a un ejemplar canino, detectaron a la mujer transportando sustancias ilícitas ocultas tras arribar en un vuelo comercial al aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas.

En el procedimiento policial se incautaron 310 comprimidos de MDMA, conocida como “éxtasis”, además de 10 gramos de la droga sintética denominada “tusi”, siendo detenida por el delito flagrante de tráfico ilícito de drogas.

La PDI informó que la expulsión se concretó mediante un vuelo chárter, en el marco del Plan de Control Migratorio, operativo que permitió además la expulsión de 80 ciudadanos de nacionalidad colombiana y boliviana.


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ANTARCTICA21 ADVIERTE QUE POSTERGAR AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS AFECTA EL DESARROLLO DE MAGALLANES

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