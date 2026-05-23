23 de mayo de 2026
DESDE LA LEY MARCO DE CAMBIO CLIMÁTICO HASTA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL: EL BALANCE DEL SEREMI DE MEDIO AMBIENTE EN MAGALLANES
Buenos días región.
En una reciente entrevista concedida al programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, el Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Medio Ambiente de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Gonzalo Rosenfeld, entregó un balance sobre sus primeras gestiones, el despliegue territorial y los principales desafíos medioambientales y regulatorios de la zona.
Despliegue territorial y Cambio Climático
El Seremi destacó su reciente visita a Puerto Williams, donde participó en la cuarta conferencia sobre el cambio climático bajo el lema "Centinelas del Cambio Climático" [
Nueva Institucionalidad: Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP)
Respecto a la conformación del nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), Rosenfeld reconoció la inquietud natural que genera toda nueva institucionalidad pública entre los trabajadores, en particular aquellos provenientes de CONAF [
Desafíos en la Acuicultura y el Borde Costero
Abordando la contingencia productiva, el Seremi se refirió al momento de la industria acuícola en Magallanes y enfatizó la necesidad de establecer "certeza jurídica" ante cualquier modificación [
Avances en la Ley REP y Educación Ambiental
En materia de reciclaje y economía circular, la autoridad valoró los avances que se están logrando gracias a la Ley REP (Responsabilidad Extendida del Productor), que establece metas de recolección y obliga a los productores a valorizar sus residuos [
Finalmente, Rosenfeld destacó el impacto del Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales (SNCAE), que hoy cuenta con 24 recintos participando en la región [
DESARROLLO URBANO HABITACIONAL: TRANSFERENCIA DE TERRENOS DEL EX REGIMIENTO PUDETO ENTRÓ EN FASE FINAL
Este miércoles se llevó a cabo una reunión de coordinación con el fin de actualizar los plazos de transferencia desde la Seremi de Bienes Nacionales al Serviu Regional y el proceso paralelo de entrega de terrenos por parte del Ejército de Chile.
Este miércoles se llevó a cabo una reunión de coordinación con el fin de actualizar los plazos de transferencia desde la Seremi de Bienes Nacionales al Serviu Regional y el proceso paralelo de entrega de terrenos por parte del Ejército de Chile.