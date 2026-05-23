DESDE LA LEY MARCO DE CAMBIO CLIMÁTICO HASTA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL: EL BALANCE DEL SEREMI DE MEDIO AMBIENTE EN MAGALLANES

En una reciente entrevista concedida al programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, el Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Medio Ambiente de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Gonzalo Rosenfeld, entregó un balance sobre sus primeras gestiones, el despliegue territorial y los principales desafíos medioambientales y regulatorios de la zona.

Despliegue territorial y Cambio Climático

El Seremi destacó su reciente visita a Puerto Williams, donde participó en la cuarta conferencia sobre el cambio climático bajo el lema "Centinelas del Cambio Climático" [ 02:45 ]. En la instancia, relevó la infraestructura de categoría mundial del Centro Subantártico y enfatizó la importancia de la Ley Marco de Cambio Climático, la cual exige que cada municipio cuente con su propio plan de acción [ 02:58 ]. "Desde la Seremía estamos apoyando a los equipos técnicos de cada uno de los municipios", aseguró.

Nueva Institucionalidad: Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP)

Respecto a la conformación del nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), Rosenfeld reconoció la inquietud natural que genera toda nueva institucionalidad pública entre los trabajadores, en particular aquellos provenientes de CONAF [ 05:58 ]. Sin embargo, entregó un mensaje de tranquilidad indicando que la principal preocupación del Gobierno es asegurar una correcta implementación del SBAP y que los procesos se lleven a cabo de la mejor forma posible [ 05:44 ].

Desafíos en la Acuicultura y el Borde Costero

Abordando la contingencia productiva, el Seremi se refirió al momento de la industria acuícola en Magallanes y enfatizó la necesidad de establecer "certeza jurídica" ante cualquier modificación [ 08:32 ]. Señaló la urgencia de establecer reglas claras del juego para todos los actores que hacen uso del borde costero, incluyendo pueblos originarios e industria [ 09:47 ]. Recordó que actualmente "más del 60% del territorio de la región (...) está protegido bajo alguna categoría de conservación" [ 12:15 ]. El Seremi indicó que es imperativo llegar a puntos en común para equilibrar el desarrollo industrial con los derechos consuetudinarios, e instó a la industria salmonera a mejorar su plan de comunicación estratégica y su vinculación con la comunidad local para recuperar credibilidad [ 14:29 ].

Avances en la Ley REP y Educación Ambiental

En materia de reciclaje y economía circular, la autoridad valoró los avances que se están logrando gracias a la Ley REP (Responsabilidad Extendida del Productor), que establece metas de recolección y obliga a los productores a valorizar sus residuos [ 15:50 ].

Finalmente, Rosenfeld destacó el impacto del Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales (SNCAE), que hoy cuenta con 24 recintos participando en la región [ 20:42 ]. El Seremi elogió específicamente el destacado trabajo del Liceo San José de Punta Arenas, donde los estudiantes asumen el rol de "encargados ambientales" en sus aulas y gestionan la separación de residuos en los pasillos [ 21:21 ]. "Esta semilla ya se sembró hace muchos años atrás, pero vamos a cosechar conciencia ambiental tal vez en dos o tres décadas más, vamos por el camino correcto", concluyó [ 22:01 ].





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