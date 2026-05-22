22 de mayo de 2026
COLUMNA DE OPINIÓN | REFLEXIÓN SOBRE INFORMACIÓN, VERDAD Y RÉPLICA
Por Arturo Storaker · Presidente UDI Magallanes
Hoy pareciera que basta una publicación para que alguien quede condenado públicamente, aunque todavía existan explicaciones, contexto o incluso dudas razonables.
Y ahí es donde creo que debemos detenernos a reflexionar.
Cuando toda réplica es vista como una excusa, cuando cualquier defensa es interpretada como confesión y cuando cuestionar un método pasa automáticamente a ser un ataque a la verdad, algo comienza a romperse en el diálogo democrático.
Porque ninguna persona, autoridad, medio de comunicación o grupo tiene el monopolio absoluto de la razón.
El problema aparece cuando la fuerza de una narrativa depende más de la cobertura, los seguidores o la amplificación en redes sociales que de la capacidad real de contrastar información, contextualizar antecedentes y escuchar todas las versiones involucradas.
Hoy muchas veces se acusa primero… y se escucha después.
En ese escenario, quien tiene menos espacio para defenderse queda muchas veces condenado de antemano ante la opinión pública, aunque existan antecedentes, explicaciones o matices que merecen ser considerados.
Por eso hoy más que nunca vale la pena cuestionarse no solo la información que consumimos, sino también cómo se construye, cómo se presenta y qué espacio real se da a la réplica.
Escuchar otra versión no debiera verse como debilidad ni complicidad. Al contrario: es precisamente lo que protege la honestidad de las personas y fortalece una sociedad verdaderamente democrática.
Porque una sociedad sana no es la que más grita, sino la que todavía es capaz de escuchar
