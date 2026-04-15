MAGALLANES AVANZA EN CONTROL DE PASAJEROS: AUTORIDADES COORDINAN IMPLEMENTACIÓN DE NUEVA LEY PARA DETECTAR PRÓFUGOS

​Con el objetivo de fortalecer la seguridad y mejorar los mecanismos de control en el ingreso de personas a la región, autoridades de Magallanes sostuvieron una nueva reunión de coordinación en la Casa de los Intendentes para avanzar en la implementación de la Ley 21.792, normativa que modifica el Código Aeronáutico y establece la obligación de las empresas aéreas de entregar información detallada de sus pasajeros a las autoridades competentes.



En la instancia participaron la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías Guerra; el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich Jiménez; el seremi de Seguridad Pública, Ronald López Rivas; y el concejal de Punta Arenas, Germán Flores Mora.



La ley dispone que, una vez finalizado el embarque, las aerolíneas deberán proporcionar a la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros de Chile y al Ministerio Público antecedentes como la identificación de los pasajeros, su lugar de embarque y destino, además de registros anticipados de viaje. Esta información también deberá ser entregada cada vez que sea requerida por dichas instituciones o el Ministerio de Seguridad Pública.



En este contexto, la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías, destacó el trabajo interinstitucional que se está desarrollando para asegurar una correcta implementación de la normativa. “Esta fue una segunda reunión de coordinación junto al alcalde y al concejal Flores para abordar cómo estamos implementando esta ley, que busca un control más exhaustivo en aeropuertos. Hemos definido acciones concretas y esperamos que, gracias al trabajo coordinado entre las policías y las distintas autoridades, este sistema esté pronto a implementarse. Ya estamos afinando los mecanismos con Fiscalía para actuar en casos de personas con órdenes de detención pendientes, con el objetivo de que esto esté operativo antes del invierno o durante mayo”, señaló.



Por su parte, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, subrayó la importancia de avanzar desde la normativa hacia su aplicación efectiva. “Hoy tenemos una ley vigente, pero el desafío es que sea eficaz. Ya se han realizado coordinaciones con las aerolíneas y ahora corresponde definir los procedimientos entre Fiscalía, PDI, Carabineros y tribunales. Queremos que quien tenga una cuenta pendiente con la justicia sepa que, si llega a Magallanes, será detenido. La meta es que este sistema esté funcionando en invierno, cuando aumenta el flujo de personas”, afirmó.



El seremi de Seguridad Pública, Ronald López, indicó que “el listado de pasajeros es relevante para poder proteger y aumentar la seguridad en un área relevante de Magallanes, como es su acceso aéreo, por ello, vamos a coordinar la implementación de un procedimiento de alcance regional a base del trabajo interagencial para que en el menor tiempo posible se comience a cumplir la ley y ese listado se convierta en una herramienta para el trabajo de PDI y Carabineros”.



En la misma línea, el concejal de Punta Arenas, Germán Flores, valoró la aplicación de la normativa y recalcó la necesidad de fortalecer los controles. “Queremos que Magallanes no se convierta en refugio de prófugos ni de delincuentes. Esta ley exige que las aerolíneas entreguen el listado de pasajeros, pero también que las instituciones lo soliciten y utilicen. Está vigente desde enero y es fundamental que se aplique. No se trata de cerrar la puerta a los migrantes, sino de asegurar que quienes tengan cuentas pendientes con la justicia enfrenten los procesos correspondientes”, sostuvo.



Las autoridades coincidieron en que el principal desafío radica en la coordinación operativa entre las instituciones para definir los procedimientos ante casos detectados, como personas con órdenes de detención vigentes o condenas pendientes.



Finalmente, reiteraron que el objetivo es avanzar hacia un sistema más eficiente que permita prevenir el ingreso de personas buscadas por la justicia, especialmente en periodos de alta movilidad, consolidando a Magallanes como una región segura.





