Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

27 de mayo de 2026

32 CENTROS DE ESTUDIANTES PARTICIPARON EN EL CIERRE DEL MES DEL ESTUDIANTE 2026 EN PUNTA ARENAS

La jornada se desarrolló esta mañana en el Salón Gabriela Mistral de la Seremi de Educación y buscó generar un espacio de encuentro y conversación entre estudiantes y autoridades regionales, fortaleciendo el rol de los centros de estudiantes y promoviendo una participación activa dentro de las comunidades educativas.

mescierreestudiantes

La actividad, convocada por el Seremi de Educación de Magallanes y de la Antártica Chilena, José Raúl Alvarado, reunió a representantes estudiantiles de 32 establecimientos educacionales públicos, particulares subvencionados y privados, con el objetivo de promover el diálogo, la participación y el liderazgo estudiantil.

 
La jornada se desarrolló esta mañana en el Salón Gabriela Mistral de la Seremi de Educación y buscó generar un espacio de encuentro y conversación entre estudiantes y autoridades regionales, fortaleciendo el rol de los centros de estudiantes y promoviendo una participación activa dentro de las comunidades educativas.

 
Durante la actividad, el jefe de la cartera de Educación en Magallanes destacó la importancia de continuar fortaleciendo los espacios de participación estudiantil y de acompañar los sueños y desafíos de las y los jóvenes de la región. Asimismo, valoró el respaldo entregado recientemente por la ministra de Educación y el Presidente de la República durante su visita a Santiago y el encuentro sostenido en La Moneda.

 
“Creemos firmemente en el protagonismo de las y los estudiantes dentro de las comunidades educativas. Escuchar sus opiniones y acompañar sus sueños es fundamental para seguir construyendo una mejor educación para Magallanes”, señaló la autoridad regional.

 
La actividad contó además con la participación del Seremi de Gobierno de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ángel Roa, quien destacó: “Fue una instancia muy valiosa para promover la participación, el diálogo y el importante rol que cumplen las y los estudiantes al representar a sus compañeros y compañeras. Como Gobierno, nos interesa fortalecer estos espacios, donde puedan expresar inquietudes, canalizar propuestas y ejercer activamente su rol ciudadano. Tenemos el mandato del Presidente de la República de ser un Gobierno cercano, y eso comienza por escuchar y compartir con todos los actores de las comunidades educativas”.

 
Durante la jornada, las y los estudiantes compartieron experiencias, reflexionaron sobre los desafíos de la educación y dialogaron respecto de la importancia de la convivencia, la participación y el liderazgo estudiantil al interior de sus establecimientos educacionales.

 
Andrés González, presidente del Centro de Estudiantes del Liceo Pedro Pablo Lemaitre, valoró la instancia y destacó la importancia de generar espacios de encuentro entre estudiantes de distintos establecimientos.

 
“Me parece muy positivo que nos inviten a estas actividades, especialmente el seremi de Gobierno y el seremi de Educación, considerando la relevancia de sus cargos. Creo que es muy importante que podamos conectarnos y conocernos para comprender las realidades que existen en otros liceos y visualizar necesidades o aspectos que pueden mejorar dentro de nuestros propios establecimientos”, expresó.

secredudebatesformacion

LA SECREDUC PROMUEVE LA FORMACIÓN DE JÓVENES DEBATIENTES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

MINISTRO DE DEFENSA FERNANDO BARROS “EL ESTRECHO DE MAGALLANES DESDE SU PRINCIPIO HASTA SU FIN ES CHILENO”

Leer Más

Buenos días región.

Buenos días región.

ministrodefensa
nuestrospodcast
ministropodujemagallanes

MINISTRO PODUJE CONFIRMA DENUNCIA ANTE FISCALÍA POR SUBSIDIO HABITACIONAL QUE INVOLUCRA A PAREJA DEL DIPUTADO RIQUELME

Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
mescierreestudiantes

32 CENTROS DE ESTUDIANTES PARTICIPARON EN EL CIERRE DEL MES DEL ESTUDIANTE 2026 EN PUNTA ARENAS

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
lanzamiento

LANZAN PLATAFORMA DIGITAL QUE RESCATA LA MEMORIA FOTOGRÁFICA DEL CLUB ESMERALDA DE PUERTO NATALES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
DI1

MÁS DE 50 COMERCIOS OFRECERÁN DESCUENTOS DURANTE LAS INVERNADAS 2026

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250