32 CENTROS DE ESTUDIANTES PARTICIPARON EN EL CIERRE DEL MES DEL ESTUDIANTE 2026 EN PUNTA ARENAS

La actividad, convocada por el Seremi de Educación de Magallanes y de la Antártica Chilena, José Raúl Alvarado, reunió a representantes estudiantiles de 32 establecimientos educacionales públicos, particulares subvencionados y privados, con el objetivo de promover el diálogo, la participación y el liderazgo estudiantil.



La jornada se desarrolló esta mañana en el Salón Gabriela Mistral de la Seremi de Educación y buscó generar un espacio de encuentro y conversación entre estudiantes y autoridades regionales, fortaleciendo el rol de los centros de estudiantes y promoviendo una participación activa dentro de las comunidades educativas.



Durante la actividad, el jefe de la cartera de Educación en Magallanes destacó la importancia de continuar fortaleciendo los espacios de participación estudiantil y de acompañar los sueños y desafíos de las y los jóvenes de la región. Asimismo, valoró el respaldo entregado recientemente por la ministra de Educación y el Presidente de la República durante su visita a Santiago y el encuentro sostenido en La Moneda.



“Creemos firmemente en el protagonismo de las y los estudiantes dentro de las comunidades educativas. Escuchar sus opiniones y acompañar sus sueños es fundamental para seguir construyendo una mejor educación para Magallanes”, señaló la autoridad regional.



La actividad contó además con la participación del Seremi de Gobierno de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ángel Roa, quien destacó: “Fue una instancia muy valiosa para promover la participación, el diálogo y el importante rol que cumplen las y los estudiantes al representar a sus compañeros y compañeras. Como Gobierno, nos interesa fortalecer estos espacios, donde puedan expresar inquietudes, canalizar propuestas y ejercer activamente su rol ciudadano. Tenemos el mandato del Presidente de la República de ser un Gobierno cercano, y eso comienza por escuchar y compartir con todos los actores de las comunidades educativas”.



Durante la jornada, las y los estudiantes compartieron experiencias, reflexionaron sobre los desafíos de la educación y dialogaron respecto de la importancia de la convivencia, la participación y el liderazgo estudiantil al interior de sus establecimientos educacionales.



Andrés González, presidente del Centro de Estudiantes del Liceo Pedro Pablo Lemaitre, valoró la instancia y destacó la importancia de generar espacios de encuentro entre estudiantes de distintos establecimientos.



“Me parece muy positivo que nos inviten a estas actividades, especialmente el seremi de Gobierno y el seremi de Educación, considerando la relevancia de sus cargos. Creo que es muy importante que podamos conectarnos y conocernos para comprender las realidades que existen en otros liceos y visualizar necesidades o aspectos que pueden mejorar dentro de nuestros propios establecimientos”, expresó.

