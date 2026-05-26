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26 de mayo de 2026

SEREMI DE EDUCACIÓN ENCABEZÓ INICIO DE LA SEMANA DE LA SEGURIDAD ESCOLAR Y PARVULARIA EN EL JARDÍN INFANTIL VIENTOS DEL SUR

La actividad promovió el autocuidado, la prevención y la educación vial desde la primera infancia mediante experiencias lúdicas y participativas.

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​Con una jornada centrada en la educación vial y el aprendizaje a través del juego, el seremi de Educación de Magallanes y de la Antártica Chilena, José Raúl Alvarado, encabezó el inicio de la Semana de la Seguridad Escolar y Parvularia en la sala cuna y jardín infantil Vientos del Sur de Fundación Integra, que tiene un sello pedagógico enfocado en la formación ciudadana.

 
La actividad contó además con la participación del seremi de Gobierno de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ángel Roa; del seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Magallanes, Allan Stowhas; y del director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco, quienes acompañaron a niñas y niños del nivel medio mayor en una experiencia lúdica orientada a promover el autocuidado, la prevención y la seguridad en el tránsito desde la primera infancia.

 
Durante la jornada se recrearon distintas situaciones cotidianas vinculadas a la seguridad vial, permitiendo que niñas y niños interactuaran con señaléticas, cruces peatonales y dinámicas asociadas al tránsito seguro, reforzando aprendizajes relacionados con el cuidado personal y la prevención.

 
La Semana de la Seguridad Escolar y Parvularia forma parte de las acciones impulsadas por el Ministerio de Educación para fortalecer comunidades educativas más seguras y promover una cultura preventiva desde los primeros años de vida.
El seremi de Educación, José Raúl Alvarado, destacó la importancia de abordar estas temáticas desde edades tempranas.
“La seguridad escolar y parvularia es una tarea permanente que debe trabajarse desde los primeros años de vida. Generar espacios educativos donde niñas y niños aprendan sobre autocuidado, prevención y convivencia, a través del juego y la participación, es fundamental para formar comunidades educativas más seguras y conscientes”.

 
Por su parte, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Magallanes, Allan Stowhas, relevó la importancia de reforzar la seguridad vial y el cuidado de niñas y niños en los desplazamientos diarios.

 
“Lo más importante es recordar a los adultos responsables que dentro de un vehículo los niños y niñas son los más vulnerables. Es por ello que hasta los 12 años deben sentarse en el asiento trasero y los más pequeños jamás deben ir fuera de su Sistema de Retención Infantil, considerando que deben utilizarlos en sus distintas formas hasta los 9 años”, señaló.
El director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco Concha, destacó el trabajo que desarrollan los equipos educativos en colaboración con las familias.

 
“Nuestras comunidades educativas implementan permanentemente medidas y acciones de promoción del autocuidado y la prevención en las salas cuna y jardines infantiles, abordando estas temáticas a través del juego y en espacios de participación donde niñas y niños son protagonistas de sus aprendizajes, favoreciendo entornos seguros y de bienestar integral”, afirmó.


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