SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y AMUR REALIZARÁN SEMINARIO NACIONAL SOBRE SEGURIDAD RURAL

La Subsecretaría de Prevención del Delito y la Asociación de Municipios Rurales (AMUR) realizarán este lunes 25 de mayo el seminario “Seguridad Rural en Chile: desafíos, aprendizajes y propuestas para la acción”, encuentro que busca analizar el impacto de la delincuencia y el crimen organizado en territorios rurales y alejados de los grandes centros urbanos.

La jornada será encabezada por la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, y el presidente de AMUR, Rodrigo Contreras, quienes abordarán la necesidad de fortalecer una respuesta coordinada del Estado frente a los desafíos de seguridad que enfrentan distintas comunas rurales del país.

El seminario contará además con exposiciones de representantes de Carabineros de Chile, el Ministerio Público, autoridades del Ministerio de Agricultura, alcaldes de comunas rurales y representantes de gremios vinculados al sector agrícola y forestal.

Entre los participantes confirmados se encuentran el subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, además de dirigentes de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), IDICAM y CORMA.

La actividad se desarrollará desde las 09:00 horas en el Le Méridien Santiago, en Santiago.

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