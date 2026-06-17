MÁS DE 80 TRABAJADORES PARTICIPARON EN CHARLA SOBRE SEGURIDAD VIAL INVERNAL EN MAGALLANES

Con una alta convocatoria y foco en la prevención, más de 80 personas participaron en la charla "Seguridad Vial en Época Invernal", actividad organizada por la Comisión de Seguridad y Salud Laboral de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Magallanes, en el marco de la campaña "Construye Seguro en Invierno 2026".

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La jornada contó con la exposición de especialistas de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros de Chile, quienes entregaron recomendaciones prácticas y medidas preventivas para una conducción segura en condiciones climáticas adversas propias de la región.

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El presidente de la Comisión de Seguridad de la CChC Magallanes, Alejandro Aguilar, valoró positivamente la actividad, destacando tanto la alta convocatoria como el nivel de la exposición.

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"Estamos muy satisfechos por la excelente convocatoria y por haber concretado esta importante actividad preventiva, que contó con una charla de alto nivel dictada por personal de Carabineros de Chile, específicamente de la SIAT. En la charla se abordaron aspectos legales y responsabilidades, se sensibilizó a trabajadores y trabajadoras sobre las consecuencias de los accidentes, y además se entregaron orientaciones claras sobre cómo prevenirlos, reforzando conductas preventivas y el manejo defensivo", señaló.

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En la instancia también se revisaron aspectos normativos clave, como la Ley N°20.580 de Tolerancia Cero de Alcohol, la Ley N°20.770 Emilia, además de los límites de velocidad y las responsabilidades asociadas a la conducción, especialmente en el caso de conductores con licencia profesional.

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Desde Carabineros, el suboficial Pedro Carrasco Aburto, perito de SIAT Magallanes, destacó el interés de los asistentes. "Superó nuestras expectativas, hubo alrededor de 80 personas. Pudimos transmitir medidas de seguridad para transitar en rutas de la región, sobre todo en condiciones invernales. Hubo alto interés y varias preguntas, especialmente de conductores que se desempeñan diariamente en las rutas y enfrentan fiscalizaciones. En el sector de la construcción es muy positivo que aborden estas temáticas, ya que se trata de vehículos de mayor envergadura que requieren cuidados especiales", indicó.

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Asimismo, el suboficial subrayó la importancia de la planificación y la conducción responsable. "En esta región los trayectos son largos y en zonas apartadas, por lo que es fundamental realizar los desplazamientos con tiempo suficiente y responsabilidad para evitar hechos fatales, que siempre tienen consecuencias personales, familiares y sociales muy lamentables", agregó.

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Durante la charla se abordaron los principales riesgos de la conducción invernal en Magallanes, como nevadas frecuentes, escarcha y hielo negro en la calzada —uno de los fenómenos más peligrosos por su baja visibilidad—, además de lluvia, aguanieve y neblina densa. Estas condiciones pueden generar pérdida de adherencia, derrapes y menor visibilidad.

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También se enfatizó el efecto del viento patagónico, destacando que las ráfagas laterales afectan la estabilidad de los vehículos. En ese contexto, se recomendó reducir la velocidad, sujetar firmemente el volante, anticipar zonas expuestas y extremar precauciones, especialmente en vehículos de mayor tamaño como camiones, camionetas y furgones.

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La actividad incluyó un espacio de diálogo con los asistentes. Heriberto Arcos, operador de máquinas de Concremag, valoró la instancia como "muy buena e instructiva", destacando la posibilidad de resolver dudas sobre situaciones de riesgo como el barro o la escarcha en la ruta.

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Por su parte, Miguel Aulcapan, conductor de Concremag, relevó los protocolos de seguridad de su empresa. "Estamos expuestos todos los días a salir a la ruta con nieve, viento y lluvia. En nuestra empresa no nos dejan salir mientras no se cumpla todo el protocolo de seguridad. Revisan las condiciones de la ruta, y si vuelve a nevar se detienen los trabajos por seguridad, tanto de nosotros como de terceros", explicó.

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Finalmente, los asistentes coincidieron en que el invierno en la región exige máxima precaución, planificación y responsabilidad al conducir.

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La actividad forma parte de la campaña "Construye Seguro en Invierno 2026", impulsada por la CChC Magallanes para fortalecer la cultura preventiva y reducir la accidentabilidad en el sector.