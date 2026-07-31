PATRICIO MLADINIC CENTURIONE REFLEXIONÓ SOBRE SUS 50 AÑOS DE TRAYECTORIA TRAS SER DESIGNADO CIUDADANO ILUSTRE DE MAGALLANES 2026

El comunicador social Patricio Mladinic Centurione, recientemente designado Ciudadano Ilustre de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena 2026, participó la mañana de este viernes en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde repasó sus cinco décadas dedicadas a las comunicaciones, valoró el trabajo en equipo que ha marcado su carrera y compartió reflexiones sobre el ejercicio del periodismo, su estado de salud y los desafíos que enfrenta la región.

Durante la conversación, Mladinic sostuvo que uno de los principales aprendizajes de su trayectoria ha sido comprender que el éxito de un medio de comunicación depende del equipo humano que lo integra.

"Para mí es muy importante el equipo de trabajo. Yo he hablado con dueños de medios de comunicación... y le he dicho: cuando usted tenga un equipo afiatado, un equipo que se lleva bien... no pierda a ese equipo porque cuesta formar un equipo. El equipo te hace al medio y al final el que salga hablando eres tú como medio."

El comunicador recordó que, tras conocerse su designación como Ciudadano Ilustre, recibió llamados de antiguos compañeros de trabajo con quienes no hablaba hace más de cuatro décadas, lo que interpretó como una muestra del respeto construido a lo largo de su carrera.

"Ahora que pasó esto me ha llamado gente que 45 años no me veía, que trabajó conmigo en Radio Minería, que se fue al norte... y de repente recibía un llamado y me decía: 'Cuánto me alegro que te haya pasado esto, te lo mereces'. Eso te resume lo que yo pienso al respecto, que un equipo es fundamental."

Mladinic también recordó sus inicios en las comunicaciones, señalando que comenzó animando festivales y eventos antes de cumplir el sueño de convertirse en locutor, pese a haber estudiado otra profesión.

"Siempre tuve como meta ser locutor. Yo estudié otra cosa... económicamente me convenía mucho más lo otro, tengo que decirlo, pero no todo es plata en la vida. Cuando tú te sientes bien con lo que haces, cuando hay una buena comunicación con la gente... el micrófono te va atrapando. Eso es lo que me pasó."

En materia periodística, defendió la importancia de formular preguntas difíciles con respeto, evitando la confrontación innecesaria.

"Siempre hacer la pregunta de manera correcta, de manera educada... tú no tienes por qué ser agresivo. Si tú le planteas las cosas bien, usando las palabras correctas, quién no se sienta acorralado, quién no se sienta agredido. Eso me ha dado buen resultado."

Asimismo, destacó que durante toda su carrera procuró mantener independencia frente a los distintos sectores políticos.

"No es importante abanderizarse... Yo siempre pregunto lo que quiero preguntar, nunca me quedo con algo adentro. A mí me han propuesto ser candidato de todos los sectores. Eso significa que no tengo pasado político."

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue cuando relató cómo se enteró de que sería distinguido como Ciudadano Ilustre. Explicó que desconocía completamente que su pareja, Ana María, había reunido antecedentes de toda su trayectoria para postularlo al reconocimiento.

"Cuando llegó el gobernador Jorge Flies a la casa con ciudadanos ilustres de años anteriores, con fotógrafo y camarógrafo, primero me sorprendí porque yo no tenía idea... Me dijo: 'Patricio, tengo que comunicar una gran noticia. Este año eres tú el designado como Ciudadano Ilustre'. Le dije: 'Pero esto es demasiado, me quieren matar ustedes con mi problema cardíaco'."

Según explicó, una de las frases que más lo emocionó fue la que recibió al momento de conocer la noticia.

"Lo que más me gustó fue cuando dijo: 'Hubo consenso, todos estuvieron de acuerdo. Significa que has hecho un trabajo a través del tiempo que se ha notado'."

Al recordar ese instante, aseguró que el reconocimiento pertenece también a quienes compartieron con él en las distintas radios y canales donde desarrolló su carrera.

"Lo primero que me acordé fue de todos mis compañeros de trabajo... porque es un equipo. Uno da la cara, uno pone la voz, uno pone el trabajo, pero el que está detrás es tan importante. El respeto hacia el compañero de trabajo, el cariño, hacer un ambiente distendido es lo que hace un trabajo grato."

Respecto de su estado de salud, reconoció que ha debido adaptar su ritmo de vida, aunque aseguró sentirse tranquilo.

"Mi estado de salud está bastante bien... no está al cien por ciento mi corazón. Tengo que adaptarme y eso me ha costado porque toda mi vida he sido de una manera. Pero estoy bien, bastante bien."

Finalmente, el histórico comunicador realizó un balance de sus 50 años de carrera, afirmando que el mayor patrimonio que le deja el oficio es el cariño de la comunidad.

"He podido vivir de esto, tengo el cariño de la gente, lo siento el día a día. Significa que sembraste en tierra fértil y eso para mí es muy importante... Me voy con la satisfacción de haber hecho lo que siempre me gustó de niño."

En el cierre de la entrevista, Mladinic también expresó su preocupación por los cambios que ha experimentado la región, especialmente en materia de seguridad, y manifestó su deseo de que Magallanes fortalezca su desarrollo económico con nuevas inversiones y empleos de calidad, enfatizando que "no es lo mismo tener un trabajo que tener un trabajo digno, bien remunerado".





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