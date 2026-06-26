LOCUTOR DANIEL MIRANDA RECORDÓ SU PASO POR RADIO POLAR Y DESTACÓ A LA EMISORA COMO "UNA ESCUELA" PARA LA RADIOFONÍA MAGALLÁNICA

En el marco de las actividades por los 86 años de Radio Polar, el exfuncionario de la emisora y actual locutor de Radio Presidente Ibáñez, Daniel Miranda, participó este viernes en el programa Buenos Días Región, donde repasó su trayectoria profesional, recordó sus primeros años en la radiodifusión y destacó el papel formador que ha tenido la histórica estación en generaciones de comunicadores de Magallanes.

Durante la conversación, Miranda agradeció la invitación y valoró que la emisora recordara a quienes han sido parte de su historia.

"Gracias por acordarse de uno como ex funcionario de la radio o de la decana de la región de Magallanes".

El locutor recordó que llegó a Radio Polar ante la necesidad de incorporar radiocontroladores y que allí comenzó una etapa que marcaría su vida profesional.

"Empezamos a trabajar ahí, a hacer el trasnoche de radiocontrolador... después pasamos a hacer algo de deporte. Se inicia Polar TV también ahí, un importante desafío comunicacional".

Miranda permaneció cerca de 15 años en la estación, desempeñándose como radiocontrolador y participando en distintas áreas de la emisora, compartiendo con destacados profesionales de las comunicaciones regionales, de quienes aseguró haber aprendido gran parte de su oficio.

Al ser consultado por la importancia del radiocontrol en la radio tradicional, explicó que esa función era indispensable para el funcionamiento de cualquier emisora.

"En esa época si no había radiocontrolador, no había noticias al aire, no habían programas".

Añadió que, pese al avance tecnológico, la experiencia adquirida en esos años continúa siendo fundamental para quienes trabajan en radio.

"La radio antigua es una escuela y va a seguir siendo siempre la principal escuela para la radiotelefonía".

Uno de los temas abordados fue el proceso de certificación impulsado junto a ChileValora para reconocer formalmente las competencias de locutores y radiocontroladores. Miranda relató que la iniciativa comenzó en 2024 tras plantear la necesidad de validar profesionalmente el trabajo desarrollado por quienes se desempeñan en los medios de comunicación.

Según explicó, el proceso partió en Magallanes y posteriormente permitió certificar a decenas de profesionales del país.

"Actualmente creo que hay como 15 colegas que han sido certificados... y a nivel regional creo que son como 40 los certificados entre radiocontroladores y locutores que pasan a ser radiocontroladores profesionales y locutores profesionales".

Consultado sobre qué representa Radio Polar en su carrera, Miranda no dudó en definirla con una sola palabra.

"En una sola palabra para mí es sinónimo de escuela".

En ese sentido, recordó sus primeros aprendizajes tanto en Radio Presidente Ibáñez como posteriormente en Radio Polar, donde conoció distintas tecnologías, trabajó junto a experimentados radiocontroladores y locutores, y fue incorporando conocimientos que marcaron su desarrollo profesional.

También evocó el momento en que ingresó oficialmente a la emisora.

"El año 2003, primero de mayo, hice mi primer turno con contrato indefinido en Radio Polar. Lo tengo marcado en mi vida porque fue un momento muy importante".

Hacia el final de la entrevista, el locutor reflexionó sobre el futuro de la radio y manifestó su deseo de que, pese a la incorporación de nuevas tecnologías, nunca desaparezca el componente humano que caracteriza al medio.

"Con qué me gustaría... que no muera, que no muera y que no muera, no solamente en el sentido tecnológico, sino que también en lo humano, que siempre tengamos que tener gente, personas trabajando en radio y no un computador".

Finalmente, Miranda envió un saludo a quienes han formado parte de la historia de Radio Polar y felicitó a la emisora por sus 86 años de trayectoria, destacando el aporte que ha realizado al desarrollo de las comunicaciones en la Región de Magallanes.





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