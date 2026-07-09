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9 de julio de 2026

ÓSCAR BRAVO HIDALGO RECORDÓ SU HISTORIA EN RADIO POLAR Y SU APORTE AL PRIMER CARNAVAL DE INVIERNO

Almorzando con Checho

oscar bravo hidalgo

El histórico comunicador y exconcejal de Punta Arenas, Óscar Bravo Hidalgo, regresó a los estudios de Radio Polar para repasar una trayectoria vinculada durante más de seis décadas a la radio, la televisión, el servicio público y la vida comunitaria de Magallanes.

Durante la entrevista en Almorzando con Checho, recordó que llegó a la región tras participar en el proceso de expansión de Televisión Nacional de Chile hacia el sur del país. Posteriormente se incorporó a Radio Polar, donde cumplió diferentes funciones y formó parte de una generación de profesionales que contribuyó al desarrollo de las comunicaciones regionales.

Entre sus recuerdos más significativos destacó el récord radial de 72 horas que realizó junto a Jaime Vidal, experiencia que congregó a una gran cantidad de personas en las dependencias de la emisora. La convocatoria fue tan masiva que, según relató, la escalera de acceso llegó a hundirse, aunque afortunadamente no se registraron personas lesionadas.

Bravo también abordó sus cinco periodos como concejal de Punta Arenas, equivalentes a 20 años de trabajo municipal. En ese contexto, recordó su participación en la creación del primer Carnaval de Invierno, desarrollado en 1996 durante la administración del alcalde Carlos González Yaksic.

El exconcejal señaló que la iniciativa surgió durante una reunión orientada a crear una actividad que permitiera potenciar el comercio, el turismo y la participación comunitaria durante los meses más fríos. La primera edición reunió, de acuerdo con los registros periodísticos de la época, a cerca de 50 mil personas en las calles de Punta Arenas.

Actualmente, Óscar Bravo se encuentra alejado de la exposición pública y disfruta de su familia, especialmente de sus nietos. Sin embargo, aseguró que mantiene intacto su cariño por las comunicaciones y sostuvo que la radio continuará vigente, adaptándose a los cambios tecnológicos sin perder la cercanía, la calidez y la compañía que entrega la voz humana.





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