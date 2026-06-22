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22 de junio de 2026

IMPULSAN REENCUENTRO DE INTEGRANTES DEL HISTÓRICO CONJUNTO FOLCLÓRICO CLARA SOLOVERA DE MAGALLANES

Almorzando con Checho

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La recuperación de la memoria musical de Magallanes y el reencuentro de quienes integraron uno de sus conjuntos folclóricos más emblemáticos fueron parte de una nueva edición de Almorzando con Checho, emitido por Polar Comunicaciones. El invitado Gerónimo Águila dio a conocer la iniciativa que busca reunir a antiguos integrantes del conjunto Clara Solovera y volver a presentar parte de su histórico repertorio.

Durante la conversación, Águila recordó que la agrupación fue fundada en enero de 1960 y que él se incorporó al año siguiente, tras finalizar su servicio militar. En sus distintas etapas, el conjunto estuvo integrado por cantantes, guitarristas y familias vinculadas al folclore regional, entre ellas los hermanos Vara, las hermanas Aravena, las hermanas Avendaño, Luisa y María Águila, además de otros intérpretes que marcaron una época en Punta Arenas.

Los ensayos se realizaban en la casa de Eugenio Mora Cortés, ubicada en el sector de Carrera Pinto con Señoret, espacio que se transformó en un importante lugar de encuentro para los músicos. Desde allí preparaban sus presentaciones y acompañaban a distintos solistas, en una época en que los conjuntos locales tenían una activa participación en festivales, celebraciones sociales y encuentros culturales.

En Almorzando con Checho, Gerónimo Águila explicó que el objetivo es reunir a los integrantes que continúan vigentes y rendir homenaje a quienes ya fallecieron. La propuesta contempla recuperar canciones de destacados compositores e intérpretes del folclore chileno, como Clara Solovera, Luis Aguirre Pinto, Ester Soré y Violeta Parra, además de tonadas y obras tradicionales que actualmente tienen menor presencia en los escenarios.

La iniciativa busca concretar un encuentro artístico durante el primer fin de semana de septiembre, como una forma de recibir el Mes de la Patria. Sus impulsores han sostenido conversaciones con la Seremi de las Culturas y proyectan desarrollar la actividad en el espacio Alero de Yopeiro, con invitaciones dirigidas especialmente a personas mayores y a quienes deseen reencontrarse con la música que acompañó distintas décadas de la historia regional.

El reencuentro del conjunto Clara Solovera representa también una oportunidad para transmitir este patrimonio a las nuevas generaciones. En el espacio de Polar Comunicaciones, Águila destacó que las personas mayores continúan teniendo conocimientos, experiencias y talento que aportar, especialmente en la preservación del folclore y de la identidad cultural de Magallanes.



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