Punta Arenas,
12 de marzo de 2026

CASA AMAIA EL ESPACIO DE ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES Y MADRES DE VANGUARDIA DESTACADO A NIVEL NACIONAL

Almorzando con Checho

Aneschka Babaic

Durante el programa Almorzando con Checho, la emprendedora Aneschka Babaic compartió detalles sobre el reconocimiento que recibió su proyecto Casa Amaia, iniciativa que fue premiada en el Premio al Emprendimiento Banco de Chile. El proyecto forma parte de su emprendimiento Mi Matrezencia, el cual busca acompañar a mujeres durante el proceso de gestación y los primeros meses de maternidad.

Babaic explicó que el concepto de “matrezencia” describe el proceso de transformación que viven las mujeres al convertirse en madres, una etapa que puede extenderse durante años y que implica cambios emocionales, físicos y sociales. Según indicó, este término comenzó a utilizarse en la década de los 70 y hoy permite comprender que la maternidad no es un cambio inmediato, sino una transición que requiere acompañamiento y apoyo.

El emprendimiento comenzó en 2019 junto a una socia, inicialmente con la elaboración de productos para rituales de autocuidado enfocados en la maternidad. Con el tiempo, la iniciativa fue evolucionando hacia encuentros y ceremonias dirigidas a mujeres que estaban atravesando el embarazo o el posparto, generando espacios de contención y comunidad.

Con esa experiencia previa, el año pasado decidieron dar un paso más y abrir Casa Amaia, un espacio ubicado en Punta Arenas que abrió sus puertas en septiembre y que actualmente cuenta con cerca de 250 metros cuadrados destinados al acompañamiento de mujeres madres. En este lugar se realizan jornadas que incluyen actividades de regulación corporal, emocional y espacios de conversación entre mujeres que viven procesos similares.

La iniciativa logró posicionarse entre 20 finalistas seleccionados entre más de 25 mil postulaciones al concurso organizado por el Banco de Chile junto a la Universidad del Desarrollo. Finalmente, el proyecto obtuvo el reconocimiento en la categoría “Mujeres que Inspiran”, un momento que, según relató Babaic, fue especialmente emotivo tras varios años de trabajo en el desarrollo de esta propuesta.

Actualmente, el equipo se encuentra preparando un nuevo ciclo de actividades que comenzará en abril, con cupos para mujeres gestantes y en etapa de posparto. Además, trabajan en el desarrollo de una futura plataforma digital que permita ampliar el alcance de este modelo de acompañamiento en salud mental materna, con el objetivo de llegar a más mujeres dentro y fuera de la región.

8m 2026

INJUV MAGALLANES DESTACÓ A OCHO JÓVENES MUJERES QUE INSPIRAN LIDERAZGO Y COMPROMISO EN LA REGIÓN

Noticias
Relacionadas
