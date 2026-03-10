CAMBIO DE MANDO EN CHILE: JOSÉ ANTONIO KAST PUBLICA “TEASER” PREVIO A ASUMIR EL CARGO ASEGURANDO QUE “EL FUTURO COMIENZA MAÑANA”

A casi 24 horas del cambio de mando en Chile, la Oficina del Presidente Electo, José Antonio Kast, realizó una especial publicación en redes sociales, donde a modo de “teaser” -tal como ocurre previo al estreno de algunas películas-, se puede observar un video con las actividades realizadas desde que ganó las elecciones hasta ahora.

Así, en el video se ve a Kast en una serie de reuniones junto a presidentes extranjeros, además de los miembros de su gabinete, quienes han estado trabajando desde que fueron confirmados para llegar al Ejecutivo.

En ese contexto, se leen algunas palabras sobre las imágenes, donde indican que “llevamos mucho, pero empezamos mañana”, “mañana un nuevo mañana”, y “el futuro de Chile comienza mañana”, todo apuntando al cambio de mando de este miércoles 11 de marzo.

Cambio de mando

Tal como es tradición en Chile, el cambio de mando presidencial se realizará en el Congreso, en la ciudad de Valparaíso, este miércoles 11 de marzo, en una ceremonia solemne en la que el Presidente Gabriel Boric entregará la banda presidencial y la piocha de O’Higgins -símbolos del mando- a José Antonio Kast, quien asumirá así el Ejecutivo hasta el 11 de marzo de 2030.

En la ceremonia que se realizará en Valparaíso participarán varios presidentes y jefes de Estado de países vecinos, así como representantes del Poder Legislativo y del Poder Judicial, además de las iglesias y otras autoridades civiles.

Se espera que en la oportunidad, el nuevo presidente se dirija al país y entregue un discurso con los lineamientos de su mandato, luego que el mandatario saliente abandone el Congreso junto a sus ministros y colaboradores cercanos.

Fuente: publimetro.cl

