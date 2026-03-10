Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

10 de marzo de 2026

CAMBIO DE MANDO EN CHILE: JOSÉ ANTONIO KAST PUBLICA “TEASER” PREVIO A ASUMIR EL CARGO ASEGURANDO QUE “EL FUTURO COMIENZA MAÑANA”

La Oficina del Presidente Electo realizó la publicación en redes sociales, este martes 10 de marzo.

kastpdte

A casi 24 horas del cambio de mando en Chile, la Oficina del Presidente Electo, José Antonio Kast, realizó una especial publicación en redes sociales, donde a modo de “teaser” -tal como ocurre previo al estreno de algunas películas-, se puede observar un video con las actividades realizadas desde que ganó las elecciones hasta ahora.

Así, en el video se ve a Kast en una serie de reuniones junto a presidentes extranjeros, además de los miembros de su gabinete, quienes han estado trabajando desde que fueron confirmados para llegar al Ejecutivo.

En ese contexto, se leen algunas palabras sobre las imágenes, donde indican que “llevamos mucho, pero empezamos mañana”, “mañana un nuevo mañana”, y “el futuro de Chile comienza mañana”, todo apuntando al cambio de mando de este miércoles 11 de marzo.

Cambio de mando

Tal como es tradición en Chile, el cambio de mando presidencial se realizará en el Congreso, en la ciudad de Valparaíso, este miércoles 11 de marzo, en una ceremonia solemne en la que el Presidente Gabriel Boric entregará la banda presidencial y la piocha de O’Higgins -símbolos del mando- a José Antonio Kast, quien asumirá así el Ejecutivo hasta el 11 de marzo de 2030.

En la ceremonia que se realizará en Valparaíso participarán varios presidentes y jefes de Estado de países vecinos, así como representantes del Poder Legislativo y del Poder Judicial, además de las iglesias y otras autoridades civiles.

Se espera que en la oportunidad, el nuevo presidente se dirija al país y entregue un discurso con los lineamientos de su mandato, luego que el mandatario saliente abandone el Congreso junto a sus ministros y colaboradores cercanos.

Fuente: publimetro.cl 

GABRIEL-BORIC-Y-JOSÉ-ANTONIO-KAST-REUNION-LA-MONEDA-COORDINACIÓN-INCENDIOS-FORESTALES-740x430

ÚLTIMA CADEM DEL GOBIERNO DE BORIC: 58% DESAPRUEBA SU GESTIÓN Y 52% CREE QUE A CHILE LE IRÁ BIEN CON KAST

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CAMBIO DE MANDO EN CHILE: JOSÉ ANTONIO KAST PUBLICA “TEASER” PREVIO A ASUMIR EL CARGO ASEGURANDO QUE “EL FUTURO COMIENZA MAÑANA”

Leer Más

La Oficina del Presidente Electo realizó la publicación en redes sociales, este martes 10 de marzo.

La Oficina del Presidente Electo realizó la publicación en redes sociales, este martes 10 de marzo.

kastpdte
nuestrospodcast
municipalidadlluvias

MUNICIPIO RESPONDE A EMERGENCIAS TRAS INTENSAS PRECIPITACIONES REGISTRADAS EN PUNTA ARENAS

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
kastpdte

CAMBIO DE MANDO EN CHILE: JOSÉ ANTONIO KAST PUBLICA “TEASER” PREVIO A ASUMIR EL CARGO ASEGURANDO QUE “EL FUTURO COMIENZA MAÑANA”

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
robertorosinelli

PERIODISTA MAGALLÁNICO ROBERTO ROSINELLI COMENTÓ EN “BUENOS DÍAS REGIÓN” EL COPIHUE DE ORO OBTENIDO JUNTO AL EQUIPO DEL PROGRAMA “HIPERACTIVA, VAMO A CALMARNO”

Portada El amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
SIMCE 2025

RESULTADOS SIMCE 2025 CONFIRMAN ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO Y DESAFÍOS EN MATEMÁTICA EN MAGALLANES

CAMPAÑA BRIGADA DE RÍO SECO (1)