Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

26 de enero de 2026

SÓLO AL 42% LE GUSTÓ EL GABINETE ELEGIDO POR EL PRESIDENTE KAST Y ES EL DE CONOCIMIENTO MÁS BAJO DESDE BACHELET II

​Respecto al nuevo gobierno de José Antonio Kast, 55% (-6pts) cree que a Chile le irá bien, cayendo de forma significativa en comparación a la semana anterior. Además, 21% (+2pts) opina que le va a ir regular y 21% (+3pts) que le irá mal.

kastcademgabinete

En conocimiento, sólo 5 ministros superan el 50%, Ximena Rincón (82%), Natalia Duco (77%), Iván Poduje (53%), Mara Sedini (53%) y Catalina Parot (50%), mientras que 14 de ellos están bajo el 40%. El gabinete económico obtiene el promedio más alto con 43%, mientras que el gabinete de seguridad el más bajo (30%).

Además, 27% cree que María Trinidad Steinert es la ministra más influyente del nuevo gabinete, seguida por Jorge Quiroz (22%), Claudio Alvarado (22%) y Mara Sedini (20%). También, 68% conoce a Pía Adriasola, y 58% tiene una imagen positiva de ella.

Respecto al nuevo gobierno de José Antonio Kast, 55% (-6pts) cree que a Chile le irá bien, cayendo de forma significativa en comparación a la semana anterior. Además, 21% (+2pts) opina que le va a ir regular y 21% (+3pts) que le irá mal.

En relación con los incendios en la zona centro-sur del país, 33% aprueba y 59% desaprueba la gestión del Gobierno. En esta línea, solo 38% cree que el gobierno ha dispuesto de todos los recursos disponibles que tiene el Estado para combatir los incendios, y 27% que tomó las decisiones de forma oportuna y adecuada para enfrentar la emergencia.

A un año del nuevo gobierno de Donald Trump, la imagen positiva del mandatario norteamericano llega a 38% (+2). Además, 41% (+5pts) cree que su gobierno ha sido positivo para Estados Unidos, 40% (+14pts) que ha sido positivo para Chile, 38% que ha sido positivo para Latinoamericana, y 33% (+2pts) para la economía mundial.

Nuevo gabinete

  • 95% supo que José Antonio Kast presentó a su nuevo equipo de ministros y ministras. En ese contexto, 42% afirma que le gustó, y 42% afirma que no le gustó.
  • La proporción de agrado de este nuevo gabinete (42%) es superior a la del equipo de Bachelet II en 2014 (29%), pero inferior a la de Piñera II en 2018 (52%), y a la de Boric en enero de 2022 (59%).
  • Las ministras más conocidas son Ximena Rincón (82%) y Natalia Duco (77%). Más atrás aparecen Iván Poduje (53%), Mara Sedini (53%), Catalina Parot (50%), Jorge Quiroz (46%), Jaime Campos (42%) y Francisco Undurraga (41%). Con menos de 40% de conocimiento están Judith Marin (38%), José García Ruminot (38%), Claudio Alvarado (34%), María Trinidad Steinert (32%), Martín Arrau (32%), Fernando Barros (31%), Louis de Grange (30%) y May Chomalí (30%). Los menos conocidos son Francisco Pérez Mackenna (29%), Fernando Rabat (27%), Ximena Lincolao (26%), María Paz Arzola (26%), Tomás Rau (23%), Daniel Mas (21%), María Jesus Wulf (20%) y Francisca Toledo (16%).
  • El promedio de conocimiento del nuevo gabinete es del 37%, similar al de Bachelet II en 2014 (42%), al de Piñera II en 2018 (40%), y al de Boric en 2022 (39%).
  • Considerando a los ministros con 40% o más de conocimiento, los que tiene mejor imagen son Catalina Parot (70% de imagen positiva), Natalia Duco (66%), Iván Poduje (62%), Mara Sedini (57%), Jaime Campos (56%), Francisco Undurraga (50%). Con similar nivel de imagen positiva y negativa están Jorge Quiroz (46% vs 44% respectivamente) y Ximena Rincón (43% vs 47%).
  • El promedio de imagen positiva del nuevo gabinete es del 56%, similar al de Piñera II en 2018 (57%), pero inferior a los de Bachelet II en 2014 (71%) y de Boric en 2022 (74%).
  • Por su parte, el ministro/a más importante o influyente del nuevo gabinete es la ministra de Seguridad María Trinidad Steinert (27%). Le siguen el ministro de Hacienda Jorge Quiroz (22%), del Interior Claudio Alvarado (22%) y la ministra vocera Mara Sedini (20%).
  • La mayor sorpresa fue que 17 ministros/as son independientes, sin militancia política (26%), y que había ex ministros de Bachelet y Lagos (24%).
  • Finalmente, 68% conoce a Pía Adriasola, esposa del presidente José Antonio Kast. Por su parte, 58% tiene una imagen positiva de ella, mientras que 33% tiene una imagen negativa.

Incendios Forestales

  • En relación a los incendios de la zona centro-sur del país, 33% aprueba la gestión del Gobierno, mientras que 59% desaprueba. En la misma línea, 33% aprueba la forma en que Gabriel Boric está actuando frente a los incendios, 38% que el gobierno ha dispuesto de todos los recursos disponibles, y 27% que ha tomado las decisiones de forma oportuna y adecuada.
  • Por su parte, 51% aprueba la forma en que José Antonio Kast está actuando frente a los incendios. Además, 95% aprueba el trabajo de Bomberos, 84% el de Carabineros, 75% el de los alcaldes de las comunas afectadas, 71% de la CONAF y 66% de las Fuerzas Armadas. Con menos de 50% de aprobación están los medios de comunicación (48%), las empresas forestales (48%), y la Senapred (45%).
  • 92% cree que los incendios son provocados. También, sólo 18% (+5pts) cree que el país está preparado para enfrentar este tipo de emergencias, mientras que 79% (-9pts) cree que no está preparado.

Donald Trump

  • A un año del nuevo gobierno de Donald Trump, 38% (+2pts) tiene imagen positiva de él, mientras que 59% tiene imagen negativa.
  • En relación a la evaluación de su gobierno, 41% (+5pts) cree que ha sido positivo para Estados Unidos, 40% (+14pts) para Chile, y 38% para Latinoamérica. También, 33% (+2pts) cree que ha sido positivo para la economía mundial, 29% (-2pts) para las relaciones internacionales, 29% (+6pts) para el conflicto en medio oriente, 27% (+7pts) para enfrentar las fake news, 26% (+3pts) para disminuir la polarización política, y 24% (+6pts) en la guerra de Rusia con Ucrania.
  • En términos de sus atributos, 43% (-2pts) cree que el mandatario entiende las necesidades de los norteamericanos, 43% (+2pts) que tiene carisma, 42% que es buen comunicador, 38% (-3pts) que es buen líder para Estados Unidos, 27% (+2pts) que genera confianza, 26% (+1) que es honesto y transparente, 22% (+7pts) que es un factor de unidad, y 19% (+2pts) que es respetuoso de las instituciones.

 Fuente: cadem.cl 

gabinetekast

PRESIDENTE ELECTO JOSÉ ANTONIO KAST PRESENTA A SU GABINETE: MIRA AQUÍ EL LISTADO DE FUTUROS MINISTROS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

SÓLO AL 42% LE GUSTÓ EL GABINETE ELEGIDO POR EL PRESIDENTE KAST Y ES EL DE CONOCIMIENTO MÁS BAJO DESDE BACHELET II

Leer Más

​Respecto al nuevo gobierno de José Antonio Kast, 55% (-6pts) cree que a Chile le irá bien, cayendo de forma significativa en comparación a la semana anterior. Además, 21% (+2pts) opina que le va a ir regular y 21% (+3pts) que le irá mal.

​Respecto al nuevo gobierno de José Antonio Kast, 55% (-6pts) cree que a Chile le irá bien, cayendo de forma significativa en comparación a la semana anterior. Además, 21% (+2pts) opina que le va a ir regular y 21% (+3pts) que le irá mal.

kastcademgabinete
nuestrospodcast
Expulsiones

PDI MAGALLANES EXPULSA A CIUDADANO COLOMBIANO CON CONDENAS POR DELITOS VIOLENTOS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
kastcademgabinete

SÓLO AL 42% LE GUSTÓ EL GABINETE ELEGIDO POR EL PRESIDENTE KAST Y ES EL DE CONOCIMIENTO MÁS BAJO DESDE BACHELET II

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
AMIGO DE LA FAMILIA 25 DE ENERO 2026

AMIGO DE LA FAMILIA

Marcos Buvinić Martinić

NO ES COSA DE SUERTE

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
educacionsuperior

ADMISIÓN 2026: DESDE EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD SE MULTIPLICA LA CANTIDAD DE JÓVENES DE MENORES INGRESOS QUE ACCEDEN A UNIVERSIDADES

MAGALLANES CARGO