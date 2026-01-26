SÓLO AL 42% LE GUSTÓ EL GABINETE ELEGIDO POR EL PRESIDENTE KAST Y ES EL DE CONOCIMIENTO MÁS BAJO DESDE BACHELET II

En conocimiento, sólo 5 ministros superan el 50%, Ximena Rincón (82%), Natalia Duco (77%), Iván Poduje (53%), Mara Sedini (53%) y Catalina Parot (50%), mientras que 14 de ellos están bajo el 40%. El gabinete económico obtiene el promedio más alto con 43%, mientras que el gabinete de seguridad el más bajo (30%).

Además, 27% cree que María Trinidad Steinert es la ministra más influyente del nuevo gabinete, seguida por Jorge Quiroz (22%), Claudio Alvarado (22%) y Mara Sedini (20%). También, 68% conoce a Pía Adriasola, y 58% tiene una imagen positiva de ella.

Respecto al nuevo gobierno de José Antonio Kast, 55% (-6pts) cree que a Chile le irá bien, cayendo de forma significativa en comparación a la semana anterior. Además, 21% (+2pts) opina que le va a ir regular y 21% (+3pts) que le irá mal.

En relación con los incendios en la zona centro-sur del país, 33% aprueba y 59% desaprueba la gestión del Gobierno. En esta línea, solo 38% cree que el gobierno ha dispuesto de todos los recursos disponibles que tiene el Estado para combatir los incendios, y 27% que tomó las decisiones de forma oportuna y adecuada para enfrentar la emergencia.

A un año del nuevo gobierno de Donald Trump, la imagen positiva del mandatario norteamericano llega a 38% (+2). Además, 41% (+5pts) cree que su gobierno ha sido positivo para Estados Unidos, 40% (+14pts) que ha sido positivo para Chile, 38% que ha sido positivo para Latinoamericana, y 33% (+2pts) para la economía mundial.

Nuevo gabinete

95% supo que José Antonio Kast presentó a su nuevo equipo de ministros y ministras. En ese contexto, 42% afirma que le gustó, y 42% afirma que no le gustó.

La proporción de agrado de este nuevo gabinete (42%) es superior a la del equipo de Bachelet II en 2014 (29%), pero inferior a la de Piñera II en 2018 (52%), y a la de Boric en enero de 2022 (59%).

Las ministras más conocidas son Ximena Rincón (82%) y Natalia Duco (77%). Más atrás aparecen Iván Poduje (53%), Mara Sedini (53%), Catalina Parot (50%), Jorge Quiroz (46%), Jaime Campos (42%) y Francisco Undurraga (41%). Con menos de 40% de conocimiento están Judith Marin (38%), José García Ruminot (38%), Claudio Alvarado (34%), María Trinidad Steinert (32%), Martín Arrau (32%), Fernando Barros (31%), Louis de Grange (30%) y May Chomalí (30%). Los menos conocidos son Francisco Pérez Mackenna (29%), Fernando Rabat (27%), Ximena Lincolao (26%), María Paz Arzola (26%), Tomás Rau (23%), Daniel Mas (21%), María Jesus Wulf (20%) y Francisca Toledo (16%).

El promedio de conocimiento del nuevo gabinete es del 37%, similar al de Bachelet II en 2014 (42%), al de Piñera II en 2018 (40%), y al de Boric en 2022 (39%).

Considerando a los ministros con 40% o más de conocimiento, los que tiene mejor imagen son Catalina Parot (70% de imagen positiva), Natalia Duco (66%), Iván Poduje (62%), Mara Sedini (57%), Jaime Campos (56%), Francisco Undurraga (50%). Con similar nivel de imagen positiva y negativa están Jorge Quiroz (46% vs 44% respectivamente) y Ximena Rincón (43% vs 47%).

El promedio de imagen positiva del nuevo gabinete es del 56%, similar al de Piñera II en 2018 (57%), pero inferior a los de Bachelet II en 2014 (71%) y de Boric en 2022 (74%).

Por su parte, el ministro/a más importante o influyente del nuevo gabinete es la ministra de Seguridad María Trinidad Steinert (27%). Le siguen el ministro de Hacienda Jorge Quiroz (22%), del Interior Claudio Alvarado (22%) y la ministra vocera Mara Sedini (20%).

La mayor sorpresa fue que 17 ministros/as son independientes, sin militancia política (26%), y que había ex ministros de Bachelet y Lagos (24%).

Finalmente, 68% conoce a Pía Adriasola, esposa del presidente José Antonio Kast. Por su parte, 58% tiene una imagen positiva de ella, mientras que 33% tiene una imagen negativa.

Incendios Forestales

En relación a los incendios de la zona centro-sur del país, 33% aprueba la gestión del Gobierno, mientras que 59% desaprueba. En la misma línea, 33% aprueba la forma en que Gabriel Boric está actuando frente a los incendios, 38% que el gobierno ha dispuesto de todos los recursos disponibles, y 27% que ha tomado las decisiones de forma oportuna y adecuada.

Por su parte, 51% aprueba la forma en que José Antonio Kast está actuando frente a los incendios. Además, 95% aprueba el trabajo de Bomberos, 84% el de Carabineros, 75% el de los alcaldes de las comunas afectadas, 71% de la CONAF y 66% de las Fuerzas Armadas. Con menos de 50% de aprobación están los medios de comunicación (48%), las empresas forestales (48%), y la Senapred (45%).

92% cree que los incendios son provocados. También, sólo 18% (+5pts) cree que el país está preparado para enfrentar este tipo de emergencias, mientras que 79% (-9pts) cree que no está preparado.

Donald Trump

A un año del nuevo gobierno de Donald Trump, 38% (+2pts) tiene imagen positiva de él, mientras que 59% tiene imagen negativa.

En relación a la evaluación de su gobierno, 41% (+5pts) cree que ha sido positivo para Estados Unidos, 40% (+14pts) para Chile, y 38% para Latinoamérica. También, 33% (+2pts) cree que ha sido positivo para la economía mundial, 29% (-2pts) para las relaciones internacionales, 29% (+6pts) para el conflicto en medio oriente, 27% (+7pts) para enfrentar las fake news, 26% (+3pts) para disminuir la polarización política, y 24% (+6pts) en la guerra de Rusia con Ucrania.

En términos de sus atributos, 43% (-2pts) cree que el mandatario entiende las necesidades de los norteamericanos, 43% (+2pts) que tiene carisma, 42% que es buen comunicador, 38% (-3pts) que es buen líder para Estados Unidos, 27% (+2pts) que genera confianza, 26% (+1) que es honesto y transparente, 22% (+7pts) que es un factor de unidad, y 19% (+2pts) que es respetuoso de las instituciones.

Fuente: cadem.cl