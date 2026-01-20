PRESIDENTE ELECTO JOSÉ ANTONIO KAST PRESENTA A SU GABINETE: MIRA AQUÍ EL LISTADO DE FUTUROS MINISTROS

El presidente electo, José Antonio Kast, presentó la noche de este martes a su primer gabinete presidencial, donde oficializó a los ministros de las diferentes carteras que integrarán su gobierno.

En la actividad, que tuvo lugar en Gloria 88, en la comuna de Las Condes -región Metropolitana-, el mandatario republicano dio a conocer los nombres que encabezarán los 25 Ministerios una vez que asuma el próximo 11 de marzo.

La primera en ser presentada por Kast fue la abogada y ex fiscal Regional de Tarapacá, María Trinidad Steinert, quien liderará el Ministerio de Seguridad.

Luego fue presentado Fernando Barros como el encargado de liderar el Ministerio de Defensa.

Posteriormente Fernando Rabat fue oficializado como el próximo ministro de Justicia.

El listado de los futuros secretarios de Estado continuó así:

-Ministerio de Relaciones Exteriores: José Francisco Pérez Mackenna.

-Ministerio de Desarrollo Social: María Jesús Wulf.

-Ministerio de Salud: May Chomalí.

-Ministerio de Educación: María Paz Arzola.

-Ministerio de la Mujer: Judith Marin.

-Ministerio del Deporte: Natalia Duco.

-Ministerio de Cultura: Francisco Undurraga.

-Ministerio del Interior: Claudio Alvarado.

-Ministerio Secretaría General de la Presidencia: José García Ruminot.

-Ministerio Secretaría General de Gobierno: Mara Sedini.

-Ministerio de Hacienda: Jorge Quiroz.

-Biministerio de Economía y Minería: Daniel Mas.

-Ministerio del Trabajo: Tomás Rau.

-Ministerio de Energía: Ximena Rincón.

-Ministerio de Agricultura: Jaime Campos.

-Ministerio de Obras Públicas: Martín Arrau.

-Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones: Louis de Grange.

-Ministerio de Bienes Nacionales: Catalina Parot.

-Ministerio de Medio Ambiente: Francisca Toledo.

-Ministerio de Vivienda: Iván Poduje.

-Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación: Ximena Lincolao.

Así las cosas, entre los diferentes nombres que figuran en la nómina, además de figuras del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, salta a la vista la presencia de varias personalidades del interior de Chile Vamos y también del mundo independiente.

No obstante, la polémica de la jornada la marcó el nombramiento de Daniel Mas como biministro de Economía y Minería

Cabe recordar que más temprano la Minera Los Andes Cooper comunicó la salida de su CEO, Santiago Montt, para asumir como jefe de la cartera de Minería del futuro gobierno de Kast. Sin embargo, esto habría generado molestia en el equipo del mandatario republicano, desencadenándose en la baja de Montt.

Fuente: biobiochile.cl

