Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO CARTELERA-ENE-22
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

20 de enero de 2026

PRESIDENTE ELECTO JOSÉ ANTONIO KAST PRESENTA A SU GABINETE: MIRA AQUÍ EL LISTADO DE FUTUROS MINISTROS

​En la actividad, que tuvo lugar en Gloria 88, en la comuna de Las Condes -región Metropolitana-, el mandatario republicano dio a conocer los nombres que encabezarán los 25 Ministerios una vez que asuma el próximo 11 de marzo.

gabinetekast

El presidente electo, José Antonio Kast, presentó la noche de este martes a su primer gabinete presidencial, donde oficializó a los ministros de las diferentes carteras que integrarán su gobierno.

En la actividad, que tuvo lugar en Gloria 88, en la comuna de Las Condes -región Metropolitana-, el mandatario republicano dio a conocer los nombres que encabezarán los 25 Ministerios una vez que asuma el próximo 11 de marzo.

La primera en ser presentada por Kast fue la abogada y ex fiscal Regional de Tarapacá, María Trinidad Steinert, quien liderará el Ministerio de Seguridad.

Luego fue presentado Fernando Barros como el encargado de liderar el Ministerio de Defensa.

Posteriormente Fernando Rabat fue oficializado como el próximo ministro de Justicia.

El listado de los futuros secretarios de Estado continuó así:

-Ministerio de Relaciones Exteriores: José Francisco Pérez Mackenna.

-Ministerio de Desarrollo Social: María Jesús Wulf.

-Ministerio de Salud: May Chomalí.

-Ministerio de Educación: María Paz Arzola.

-Ministerio de la Mujer: Judith Marin.

-Ministerio del Deporte: Natalia Duco.

-Ministerio de Cultura: Francisco Undurraga.

-Ministerio del Interior: Claudio Alvarado.

-Ministerio Secretaría General de la Presidencia: José García Ruminot.

-Ministerio Secretaría General de Gobierno: Mara Sedini.

-Ministerio de Hacienda: Jorge Quiroz.

-Biministerio de Economía y Minería: Daniel Mas.

-Ministerio del Trabajo: Tomás Rau.

-Ministerio de Energía: Ximena Rincón.

-Ministerio de Agricultura: Jaime Campos.

-Ministerio de Obras Públicas: Martín Arrau.

-Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones: Louis de Grange.

-Ministerio de Bienes Nacionales: Catalina Parot.

-Ministerio de Medio Ambiente: Francisca Toledo.

-Ministerio de Vivienda: Iván Poduje.

-Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación: Ximena Lincolao.

Así las cosas, entre los diferentes nombres que figuran en la nómina, además de figuras del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, salta a la vista la presencia de varias personalidades del interior de Chile Vamos y también del mundo independiente.

No obstante, la polémica de la jornada la marcó el nombramiento de Daniel Mas como biministro de Economía y Minería

Cabe recordar que más temprano la Minera Los Andes Cooper comunicó la salida de su CEO, Santiago Montt, para asumir como jefe de la cartera de Minería del futuro gobierno de Kast. Sin embargo, esto habría generado molestia en el equipo del mandatario republicano, desencadenándose en la baja de Montt.

Fuente: biobiochile.cl






incendios-forestales

INCENDIOS: CIFRA DE FALLECIDOS SE MANTIENE EN 19 Y HAY MÁS DE 320 VIVIENDAS DESTRUIDAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PRESIDENTE ELECTO JOSÉ ANTONIO KAST PRESENTA A SU GABINETE: MIRA AQUÍ EL LISTADO DE FUTUROS MINISTROS

Leer Más

​En la actividad, que tuvo lugar en Gloria 88, en la comuna de Las Condes -región Metropolitana-, el mandatario republicano dio a conocer los nombres que encabezarán los 25 Ministerios una vez que asuma el próximo 11 de marzo.

​En la actividad, que tuvo lugar en Gloria 88, en la comuna de Las Condes -región Metropolitana-, el mandatario republicano dio a conocer los nombres que encabezarán los 25 Ministerios una vez que asuma el próximo 11 de marzo.

gabinetekast
nuestrospodcast
HUMEDALES (8)

CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA PLAN INTEGRAL PARA RESGUARDAR HUMEDALES URBANOS DE PUNTA ARENAS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
gabinetekast

PRESIDENTE ELECTO JOSÉ ANTONIO KAST PRESENTA A SU GABINETE: MIRA AQUÍ EL LISTADO DE FUTUROS MINISTROS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO CARTELERA-ENE-22
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ssmcancermama

SERVICIO DE SALUD MAGALLANES INTENSIFICA OPERATIVOS TERRITORIALES PARA PESQUISA DE CÁNCER DE MAMA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
torres del paine

¿QUÉ HACER SI VES A ALGUIEN FUMANDO O HACIENDO FUEGO EN UN LUGAR NO HABILITADO EN UN PARQUE NACIONAL?

AMIGO DE LA FAMILIA 18 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

dinero