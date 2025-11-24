Punta Arenas,
24 de noviembre de 2025

BORIC VIAJA A LA REGIÓN DE MAGALLANES EN MEDIO DE CRECIENTE TENSIÓN ENTRE CANDIDATURAS DE JARA Y KAST DE CARA AL BALOTAJE

​La visita del Mandatario, que se extenderá hasta el jueves 27 de noviembre, tiene foco en materia de infraestructura.

Este lunes, el Presidente Gabriel Boric inició a primera hora su viaje a la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, que marcará una nueva gira por la zona austral.

El traslado del Mandatario al extremo sur del país se produce en un momento clave, en que se ha intensificado el fuego cruzado entre las candidaturas de José Antonio Kast (Rep.) y Jeannette Jara (Unidad por Chile) con miras al balotaje del próximo domingo 14 de diciembre.

En ese sentido, el diseño del gobierno considera bajar al mínimo cualquier exposición del gobierno y del Jefe de Estado a la creciente tensión entre los abanderados que se disputan la Presidencia de la República.

La presidenciable oficialista ha cuestionado duramente al republicano por restarse de debates de segunda vuelta, sugiriendo que “tiene cosas que esconder”. El exdiputado, por su parte, le ha enrostrado a la exministra del Trabajo no acudir a lugares donde hay víctimas del terrorismo y el narcotráfico.

A la vez, y como pidió el propio Boric a sus ministros al encabezar el pasado viernes su penúltimo consejo de gabinete antes de las elecciones, la recta final debe tener como prioridad defender la gestión de la administración frenteamplista.

La gira

La primera actividad del Presidente está contemplada para este martes 25 de noviembre. Ese día el Mandatario se dirigirá a Pampa Guanaco, donde recorrerá los terrenos de lo que será la capital comunal de Timaukel.

Posterior a ello, el jefe de Estado se trasladará a la Ruta Vicuña-Yendegaia.

El miércoles 26, en tanto, viajará hasta Puerto Williams donde encabezará la ceremonia de inicio de la etapa 2 del muelle multipropósito de la localidad.

Más tarde, el Mandatario se dirigirá hasta Puerto Toro para participar de la inauguración del nuevo punto de posada para helicópteros.

La gira del Presidente culminará el jueves 27 en Punta Arenas, donde encabezará la ceremonia de primera piedra de la construcción del sistema de drenaje de aguas lluvias y del Parque Villa Alfredo Lorca-Río.

Posteriormente, tendrá otras actividades que aún no han sido especificadas. Durante la tarde de ese día, el Mandatario regresará a Santiago.

Fuente: latercera.com 




PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, GABRIEL BORIC FONT, REALIZARÁ UNA GIRA POR LA REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

