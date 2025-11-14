Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

14 de noviembre de 2025

PRESIDENTE BORIC Y GOBERNADOR FLIES FIRMAN LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS (PEDZE) 2025-2035 PARA MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA

​Con la firma, las iniciativas podrán concretarse con mayor agilidad.

boricpedze

Fue desde la junta de vecinos de la Población Nelda Panicucci, en la zona sur de la ciudad de Punta Arenas, que el Presidente Gabriel Boric, junto al Gobernador Jorge Flies y la Subsecretaria de Desarrollo Regional, Francisca Perales firmaron el nuevo Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE2025-2035 para la región de Magallanes y la Antártica Chilena.

El hito contó con la presencia del Delegado Presidencial Regional, José Ruiz; los Delegados Presidenciales Provinciales; la gran mayoría de los alcaldes de Magallanes; Secretarios Regionales Ministeriales, además representantes de la sociedad civil y del mundo privado.

La importancia del Plan está en que permite el desarrollo de grandes proyectos de inversión en lugares con baja densidad poblacional.

En agosto pasado, el Gobernador Flies entregó a la Subsecretaría de Desarrollo Regional una propuesta de cartera de 100 proyectos, que abarca áreas como conectividad terrestre, marítima, aérea y digitalinfraestructura para educación, salud y deportesservicios básicos como electrificación, gas, agua potable y gestión de residuos, entre otros. Con la firma, las iniciativas podrán concretarse con mayor agilidad.

Luego del hito, el Presidente Boric destacó que la propuesta de proyectos “se construyó desde la región”: “Durante mucho tiempo vi que había una pretensión de tomar las decisiones respecto de las regiones desde Santiago, y el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas, en toda su elaboración, fue desde acá, con las autoridades. Los consejeros regionales jugaron, sin lugar a dudas, un rol muy importante; pero sobre todo con la comunidad, porque hubo muchos procesos participativos para que esto saliera adelante. Se le preguntaba a la comunidad cuáles eran las principales necesidades”.

La Máxima Autoridad del país recordó también un compromiso asumido en 2022: el convertir esto en una política permanente. En ese sentido, subrayó que el nuevo PEDZE “significa un salto adelante en infraestructura muy significativo, que genera condiciones habilitantes para un desarrollo que tenga la calidad de vida de nuestros ciudadanos como centro. Porque acá de nada sirve generar riqueza si se la van a llevar otros; lo que queremos es que la calidad de vida de los magallánicos y magallánicas, tal como también en Tarapacá, en Palena, en Arica y Parinacota, en Juan Fernández o Rapa Nui, que también son zonas aisladas extremas; que puedan salir adelante, puedan mejorar sus condiciones de vida”.

Por su parte, el Gobernador Flies transparentó que el hito logra hacer “un buen día para la región”: “Esto ha sido un trabajo de muchos años y tenemos especialmente un impacto para los próximos 10 años: hay proyectos que ya están en ejercicio, otros que parten el próximo año; tenemos, de una batería de 100 proyectos, hay 10 que están en condiciones de ya ser muy pronto presentados al Consejo Regional y vuelvo a insistir: la región, en los últimos cuatro años, es la única en Chile que del punto de vista del Plan de Zonas Extremas ha ocupado los recursos y nuevamente, el año 2026, va a ser la que va a incorporar en sus recursos entre un 40% y un 50% de incremento presupuestario por el PEDZE”.

En relación a las obras en ejercicio, ejemplificó la máxima autoridad regional, se encuentran el puerto de Puerto Williams, o la construcción del Archivo y la Biblioteca Regional. “Pero hay obras que vamos a partir pronto, que tienen que ver con servicios básicos: especialmente hay tres proyectos en el ámbito de electricidad, dos proyectos en el ámbito de agua y también en gas se va a hacer un proyecto en el sector norte (de Punta Arenas) que involucra una inversión aproximadamente de M$3.500. Y probablemente los otros proyectos que van a estar ahí focalizados son la consolidación de urbanización y terreno para seguir construyendo casas en la región, particularmente en Puerto Natales y en Punta Arenas”, adelantó el Gobernador.

En otro ámbito, aseguró Flies que se van a disponibilizar alrededor de M$10.000 para resolución de listas de espera: “Esperamos llegar a un acuerdo social de tiempos máximos de espera, tanto para consultas de especialidad, procedimiento y cirugías, y eso lo vamos a hacer con los recursos del Gobierno Regional, pero también con estos recursos del Plan de Zonas Extremas”.

“Esto es una política de Estado: desde la firma de la expresidenta Bachelet en el primer Plan de Zonas Extremas; la continuidad con el expresidente Piñera y hoy, pasar de un plan a una política de Estado, es lo que ha dicho el Presidente: son muchos proyectos que vamos a estar acompañando este año y otros que van a recibir los próximos Gobiernos, y estos proyectos cambian la vida a la gente (…) Hoy vamos a ingresar al Consejo Regional la última milla, que son M$5.000, que es llegar con la capacidad que tenemos del 5G en las capitales provinciales a nuestras comunas rurales”, cerró.

Por su parte, la Subsecretaria Perales aseguró: “Para nosotros esto es muy importante, porque el rol que le corresponde a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, a través del ministerio del Interior, es promover el desarrollo en los distintos lugares de nuestro país, y particularmente hacerse cargo de brechas sociales importantes para la ciudadanía. Este Plan habilita ese trabajo. Por supuesto, es una muy buena noticia y esperamos que los ciudadanos y ciudadanas de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena se puedan enterar: a partir de hoy, este Plan ya a esta aprobado”.

Marta Triñanes, presidenta de la junta de vecinos Nelda Panicucci y anfitriona del evento, agradeció el impulso al PEDZE, sobre todo que fuera ese lugar donde se realizó la firma: “Tiene un profundo significado que las decisiones que afectan a nuestro territorio se tomen junto a la gente, junto a nosotros, los que recorremos las calles, los que soñamos y trabajamos día a día por el crecimiento del lugar del que formamos parte, en el corazón mismo de las comunidades. Y eso es lo que siempre hemos anhelado: que el desarrollo no se mire desde lejos, sino que se viva desde cerca, con nosotros, con nuestra gente”.

Gracias, en nombre de la gente sencilla, de la gente trabajadora, de quienes muchas veces se sienten que viven lejos, pero hoy se sienten parte del país de verdad (…) Celebramos un anuncio que nos llena de alegría y esperanza: la construcción de una nueva escuela en nuestro sector, uno de los proyectos que se harán realidad gracias al PEDZE. Este es un sueño esperado por nuestra comunidad: cada año vemos cómo crece nuestra ciudad y nuestro barrio, llegan nuevas familias, nuevos niños y niñas, pero no así nuevas escuelas. Hoy imaginar un espacio educativo moderno, seguro y lleno de vida, nos llena de orgullo y nos hace sentir que el desarrollo finalmente toca nuestra puerta y que viene para quedarse”, concluyó.







MINVU - Entrega Brisas del Estrecho_1

MINVU ENTREGA 297 VIVIENDAS EN PUNTA ARENAS Y SUPERA EN 74% LA META DEL PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PRESIDENTE BORIC Y GOBERNADOR FLIES FIRMAN LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS (PEDZE) 2025-2035 PARA MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA

Leer Más

​Con la firma, las iniciativas podrán concretarse con mayor agilidad.

​Con la firma, las iniciativas podrán concretarse con mayor agilidad.

boricpedze
nuestrospodcast
ARMADO DE LOCALES DE VOTACIÓN (5)

MUNICIPALIDAD ACELERA ARMADO DE LOCALES DE VOTACIÓN PARA ESTE DOMINGO

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
vocalmesa

CUÁNTO ES EL PAGO POR SER VOCAL DE MESA EN LAS ELECCIONES 2025 Y CUÁL ES LA MULTA POR NO PRESENTARSE

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
publicite aqui
publicite aqui
publicite aqui
publicite aqui
publicite aqui
publicite aqui
publicite aqui
publicite aqui
publicite
publicite aqui
publicite
publicite
ARMADO DE LOCALES DE VOTACIÓN (5)

MUNICIPALIDAD ACELERA ARMADO DE LOCALES DE VOTACIÓN PARA ESTE DOMINGO

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
tallervih

SEREMI DE SALUD DE MAGALLANES REALIZA TALLER SOBRE PREVENCIÓN DE VIH E ITS PARA EQUIPOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
sernapescaumag

SERNAPESCA CERTIFICÓ COMO CENTINELAS DEL MAR A EQUIPO DE MUSEO DE HISTORIA NATURAL RÍO SECO Y A ESTUDIANTES DE UMAG